Bajo la rúbrica Jornada Técnica sobre Las Centrales y Presas del Pirineo Aragonés se celebró, el pasado 21 de noviembre de 2012, una sesión organizada por la Sociedad Española de Presas y Embalses (Seprem) y con la colaboración de la empresa Acciona Energía, donde se recordaba, entre otras cosas, que «(…) Es de destacar que las primeras centrales del Ésera se construyeron para suministrar energía a Barcelona y las del Cinca, a Bilbao, en ambos casos, con líneas eléctricas de gran longitud (195 y 280 km) y tensión (110 y 132 kV) que fueron récords de España (…)».

Las obras realizadas en esos ríos se ejecutaron entre los años 1912 y 1975. Período este (un poco más diría, durante ese siglo) en el que la provincia de Huesca perdió un 20% de su población. Más adelante retomaremos esta idea, pero lanzamos la pregunta ya: ¿y en que se benefició el Alto Aragón? ¿En qué se benefició, más en particular, el Sobrarbe, La Ribagorza y el Somontano?

Cien años después y gracias a la actuación incansable tras décadas de abandono, el Gobierno central estudia compensar a los ayuntamientos con saltos hidroeléctricos... ¿Es razonable? ¿Qué hay que estudiar, cien años después? Nada me atrevería, con osadía bien es cierto, a decir.

El fin de una compensación es igualar el efecto de algo. Y el daño, en términos sociales y económicos, se hizo, está hecho y lo sufrimos y padecemos todavía hoy. Por eso no hay nada que compensar. Lo que hay que hacer es reparar el daño causado. Hay que reparar al territorio y a sus gentes por haber obtenido durante décadas el recurso natural y el recurso económico (en términos economicistas) más preciado de un territorio: sus gentes, mediante un éxodo en muchos casos sin retorno; sin ningún compromiso con el mismo, sin contraprestación alguna. Y esa reparación pasa no solamente por el aspecto económico (que también, es lo justo y primordial), sino también como decimos por lo social y demográfico.

Pero es que además, cien años después de la construcción de aquellos aprovechamientos hidráulicos, surge el debate en distintas partes del territorio acerca de la conveniencia, o no, de la instalación de diferentes parques de energía eólica y fotovoltaica. Y lo menos bueno de todo ello es que tengo la sensación de que seguimos cayendo en el mismo error. ¿Que por qué lo digo? Porqué si convenimos finalmente en su oportunidad, no deberíamos conformarnos con las bondades laborales y económicas de su sola construcción. Ya sucedió hace cien años y vemos donde nos encontramos.

Recupero el argumento del inicio. Si el recurso energético se genera en el territorio resulta lógico y razonable pensar que aquí debería ser indudablemente donde debería gestionarse el mismo, su ciclo integral y completo; su construcción (evidente, solo faltaría …) pero también su mantenimiento (también, evidente); pero sigamos siendo justos y razonables y exijamos también la gestión (del recurso energético, de las incidencias, de las propias instalaciones, de los datos, etc.) y su control.

Exijamos por tanto la localización en el territorio de todos aquellos servicios ligados al mismo, solo así lograremos la verdadera, al menos parcial, reparación del daño causado tras años de impunidad.

¿Acaso no existen en nuestro territorio ingenieros, matemáticos, economistas, administrativos y personal auxiliar, etc, capaces de asumir y desarrollar dichas funciones? ¿No somos capaces de hacerlo cuando menos igual que en otros territorios colindantes al nuestro? La respuesta es claramente sí. Por supuesto que somos capaces. Es más, descendientes del territorio probablemente se están formando en la actualidad o están realizando ya esas mismas funciones a una distancia no inferior a 250 kilómetros de sus lugares natales o de origen.

La mayor de las compensaciones económicas pasaría por el retorno de nuestros hijos y nietos, también cómo no de nuestros amigos y vecinos, así como por la llegada de todas aquellas otras personas que vieran en nuestro territorio ese lugar en el que desarrollar sus proyectos vitales, alentados por la generación de esos empleos de calidad que, sin duda, propiciarían un revulsivo demográfico, social, económico, cultural, etc. en las comarcas de referencia de consecuencias absolutamente magníficas para todo el territorio.

Exijamos entonces y confiemos en ser escuchados en esta ocasión. Sea.