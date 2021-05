No, no voy a hablarles de la coleta de Pablo Iglesias, ni siquiera a abundar en eso de que se le ha puesto cara de los años noventa. Creo que ya se ha dicho todo.

Lo siento por los que le llamaban el coletas o el vicepandemias, porque ya no le cuadra ni un apodo ni el otro.

A mí me interesa hablar hoy de esa protesta de los profesionales de la peluquería del otro día en 70 ciudades de España, entre las que estaba Zaragoza.

Alertaban del cierre de decenas de miles de negocios y pedían que el iva vuelva del 21% actual al 8%, como servicio esencial que son. Más que esencial, vital. Imprescindible, diría yo. Ya no hablo de esa necesidad de ir a que te corten el pelo por pura higiene. Hablo de ese sitio mágico en el que entras despeluchada y sales mucho más guapa. De ese al que acudes a renovar imagen cuando pasas una crisis existencial. Del sitio en el que te cambian el color del tinte y te quitan diez años de encima.

La peluquería, para mí, es el lugar donde me pongo al día de las revistas del corazón, donde me dan conversación o no, según me ven la cara porque ya me conocen. Donde me ponen una toalla caliente en la cabeza, el modo masaje en el sillón y me dejan tranquila mirando al infinito. En una peluquería estás en tu momento estéticamente más vulnerable y, sin embargo, a nadie le importa.

Uno de mis recuerdos del confinamiento es el de mirarme al espejo y ver crecer la corona de canas, y sentirme tristísima y mayor. Por eso, desde aquí mi solidaridad con todas las peluquerías. Porque, lo mismo que los bares, son parte de mi vida, de la vida que quiero volver a vivir.