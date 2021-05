Es el insistente malestar del sur de nuestras conciencias: los intereses económicos o geopolíticos que hay en Marruecos siempre tapan la realidad de un país que mutila los derechos humanos. Un régimen que utiliza a sus ciudadanos de escudos. Una monarquía que no tiene reparos en seguir con ideas expansionistas tanto en el Sahara Occidental como en Ceuta y Melilla. Marruecos es el silencio más atronador de la democracia española.

La crisis abierta por Rabat con la entrada ilegal de 8.000 personas en Ceuta no es algo casual. Es una decisión planificada por Marruecos en respuesta a la grave y poco meditada decisión del Gobierno de España de permitir la hospitalización del líder del Frente Polisario en Logroño. «Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir». Estas palabras de la embajadora marroquí en España lo dejan claro. No es una crisis migratoria sino un chantaje político a un país que no debe titubear. España siempre ha dejado que Marruecos haga y deshaga. Nunca ha respondido. Esta crisis debe servir para hacerse notar. España no puede permitir que su frontera se convierta en un foco de tensión y debe exigir a Marruecos que cumpla sus compromisos migratorios. La firmeza prometida por Pedro Sánchez debe ser compatible con dar seguridad a la ciudad ceutí y restablecer la normalidad.

La extorsión de Marruecos presionando a España debería promover que la UE se vuelque en sus intereses migratorios. Bruselas debe recordar a Rabat que influye cada día en las estrategias migratorias y que la situación fronteriza de 2021 no es ni por remoto similar a cuando se desplegó la Marcha verde alentada por el régimen marroquí. Y sin duda este desafío a la integridad territorial debe servir para despertar: centrarse en los problemas de 2021 y menos en lo que Sánchez proyecta en 2050.