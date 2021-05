El chantaje es la unidad básica de intercambio en la economía del comportamiento. También en el comportamiento de la economía. Esta peculiar moneda es aceptada en todo el mundo y tiene la antigüedad de las relaciones humanas.

Nacemos chantajeando a nuestros padres para que nos den de comer a base de berridos. Lloramos desconsoladamente por las noches para que el calor de la piel familiar nos tranquilice, aunque eso implique un maquillaje de ojeras a los progenitores y vecinos. Crecemos, consumimos, nos amamos, y hasta nos morimos, ejerciendo o sufriendo el chantaje de la vida y sus emociones. Intentamos chantajear a las arrugas menos bellas con regalos cosméticos. Extorsionamos a la pobreza con un supuesto poder del dinero. Y, sin embargo, sufrimos si no nos pueden chantajear con un salario a cambio de un trabajo que no tenemos. ¿Qué es el chantaje?

Es el mercado, amigo. Se trata de una conducta tan normalizada que necesitamos definirla con el lenguaje, de forma abrupta, para alejarla de su aceptación. Pero la ejercemos, cada día, sin que nos escandalice. A los chantajes positivos les llamamos recompensas y a los negativos, castigos.

Ahora que finaliza el curso, los padres lanzamos una ofensiva, en forma de premios, para que nuestros hijos sepan que el chantaje del policía bueno, en junio, siempre precede al del malo, en septiembre.

Esta presión normalizada está regulada por el «banco central» del coste y del beneficio. El chantaje también proviene de ideas y creencias que nos extorsionan con el fuego, ya sea real o eterno, si no seguimos sus postulados irracionales. Las religiones y las dictaduras son las instituciones que, además, utilizan las coacciones en su apoyo sectario y económico. La sociedad perfecta sería aquella que no necesita del chantaje para su funcionamiento equilibrado. Pero si somos fruto del chantaje de unos genes sobre otros, en un ambiente que nos condiciona, quizás debamos convivir con esa presión como una mera conducta de supervivencia.

El problema sucede cuando transformamos el chantaje, como relación aceptable, en agresión inadmisible contra los demás. La cantidad y la intención cuentan. El bullying escolar o laboral es un ejemplo habitual. El machismo es el sustento del chantaje emocional contra la mujer. Bien de forma directa o soterrada, haciéndole creer que es culpable de todo lo que pasa o pueda pasar.

Los cinco crímenes machistas de esta semana son mucho más que cifras de una tragedia. La defensa contra esos manipuladores de la personalidad es cimentar una actitud crítica que nos permita analizar la realidad desde una perspectiva externa. La mejor defensa contra el chantaje no es ceder al mismo con derrotismo, ni resistirse inmolándose psicológicamente. Lo mejor es saber que existe afrontándolo con realismo. Y quizás ayuda profesional. Pero no olvidemos que no hablamos de un trastorno sino de un problema social que hay que abordar, con educación, desde los institutos.

Esta semana hemos vivido el chantaje humanitario de la monarquía alauita. Se parece mucho a aquella Marcha Verde de 1975 con la que Marruecos invadió el Sahara, y los españoles dejamos huérfanos al pueblo saharaui frente a su anexión. El líder del PP, que ahora se hace llamar Pablo Ayusado, chantajea al gobierno para ver si hay hueco hacia un adelanto electoral.

La respuesta de Pedro Sánchez ha sido presentar el proyecto estratégico España 2050. Un horizonte de avance que concreta el futuro de España. Pensar en positivo no es desear ni imaginar lo ideal, sino planificar, concretar y ejecutar lo previsto.

En Aragón se va desperezando la actividad económica a base de buenas cifras de vacunación y descenso de contagios. Azcón se fue de manifestación de compis del PP, a Madrid, para pedir más dinero. Pero ayer firmó la venta de suelo público de los zaragozanos a la medicina privada. El ambiente en la calle se ve normal.

La mejor normalidad para Javier Lambán es la de todos. Una salud que añoramos cuando se ausenta. Pronto regresará con más fuerza de vuelta.

Esta semana CCOO de Aragón reeligió a Manolo Pina como secretario general. De las diversas felicitaciones le entusiasmó, particularmente, la recibida en forma de victoria zaragocista este jueves. Un pequeño paso para un proyecto fracasado. Pero un gran paso para otro modelo de gestión, y una nueva propiedad, que nos saque del fútbol de la marmota.

Ha llegado el momento de hacer llegar a los actuales dueños del club una oferta que no podrán rechazar.