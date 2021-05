En Tolva tenemos un grupo de WhatsApp. Estamos todos los vecinos, vecinas y vecines del pueblo. O todos los que quieren estar. Alguno de fuera entra porque le perdonamos la vida o porque, simplemente, es migrante de cierta casa. No es necesario silenciarlo como el de los primos o el de ex alumnos de La Purísima porque tampoco tiene mucho movimiento. Lo justo y necesario. Y se agradece. El menú del restaurante el fin de semana, el mensaje de la panadería para decir si abre o no, novedades del ayuntamiento, menos de lo que hacen, por no molestar, algún anuncio general y varios de periódico viejo. La cordialidad reina pese a que al principio del confinamiento hubo una revolución más por soledad, miedo, inquietud o incertidumbre que por ganas de dar por saco con teorías de la conspiración.

¿Se imaginan que en Zaragoza hubiera un grupo de WhatsApp de todos los mañicos? Madre del amor hermoso. Ardería el teatro romano, el foro, el puerto de San Bruno y hasta el templo ese que se cargaron cuando hicieron el aparcamiento del Pilar. Mátame camión. Sería una cena de cuñadísimos. En fin, lo que es Twitter, una batalla entre Uruk-Hai, Orcos de Moria y Nazgul con dolor de narices. Los trolls son panolis de parvulario.

Esta semana dejaron un mensaje de voz en el grupo de Tolva. Era un enanito distorsionado que nos invitaba a ir a la plaza a recoger un geranio para embellecer balcones y ventanas. A mí me lo trajo Marta, una vecina más maja que las pesetas y polienamorada de Charlie.

Ese gesto es si lo piensas una tontada y a la vez un símbolo enorme. Porque compartiendo flores, regalándolas, invitas al otro a poner preciosa su casa y la de todos, a sentirse miembro de una comunidad bonita y cómoda, como ese Whatspp donde hay respeto y nadie malmete. Porque es un gesto que es una pequeña miaja que te hace esbozar una sonrisilla, generar un lazo con el otro, salir un rato del hogar, verse y reformular nuestra vida en unión tras esta pandemia de desalojo grupal.

Ocupar esa convivencia es uno de los retos de todos, dejar de ser egoístas en la prioridad de mi «libertad» para recuperar nuestra «libertad». Volver a conectar sin miedo ni 5G. Poco a poco. Sin prisas. Pero con flores. Avanzando hacia una normalidad que no es tal. Porque poder disfrutar de la vida de un pueblo, de barrio bueno, de plaza con balones, cualquier lugar donde se hace por el otro, se tiende una mano, se entrega un geranio, paras a decir hola y te sacan tres platos de chorizo y dos cañas… no puede ser nada normal. Es mejor.