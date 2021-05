Lo conseguido el jueves por el Real Zaragoza en La Romareda, al ganar al CD Castellón y asegurar matemáticamente su permanencia un año más en la Segunda División del fútbol español no es ningún éxito y nadie debe vanagloriarse. Simplemente es el fin de una pesadilla que el zaragocismo ha vivido durante esta temporada, la peor de su historia, y que ha acabado solo en susto gracias a las buenas artes del último entrenador, Juan Ignacio Martínez, y al buen hacer de muchos de los chavales de la cantera zaragocista que sienten los colores y se han esforzado en el primer equipo. A falta de dos jornadas, ya se puede hacer balance, por mucho que el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, diga que aún hay que ver cómo quedamos al final en la clasificación. El balance es muy negativo, se debe hablar de fracaso total y nada debe ser igual a partir de ahora en este club que lleva ya nueve campañas en Segunda.

Pensar en que quedar situados más altos en la clasificación final va a significar algo para la estrategia del club es absurdo. No se puede basar el proyecto de la próxima temporada en cien mil euros más, no puede depender de ello para fichar mejor. Lo que tiene que ocurrir es la entrada de nuevos accionistas porque con los actuales ya hemos visto hasta dónde se puede llegar. En los últimos meses está habiendo movimientos en distintos sentidos para cambiar la administración financiera del Real Zaragoza, por lo que, evidentemente, algo tiene que pasar en la cabeza de esta sociedad anónima deportiva. Como tal, se necesita saber hacia dónde quiere ir la SAD y todo el zaragocismo necesita no solo saber que el objetivo es subir a Primera División (algo que es evidente y necesario para devolver al equipo al lugar del que nunca debió de salir) sino ver que no hay jugadores con los que dificilmente se lograría ese fin.

El zaragocismo, que ha vivido una nefasta temporada completa sin poder ver en directo a su equipo en el campo, está en el límite de las tolerancias porque en nueve años ha visto muchas ineptitudes. Pero a la vez, la masa de seguidores del Real Zaragoza es fuerte, por lo que hay que transmitir toda la información con claridad. Y no se puede tardar mucho porque el tiempo pasa muy deprisa y la próxima temporada se iniciará pronto. Por eso, ahora ya, sin la presión de los resultados ni la vergonzante amenaza de bajar a Segunda B, los actuales accionistas del Real Zaragoza deben tomar decisiones sin mucha dilación. Ellos y los zaragocistas sabemos perfectamente qué es lo que no se puede ni se debe hacer durante más tiempo.