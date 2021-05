Marruecos es como el vecino tiquismiquis del edificio que está todo el día detrás de la mirilla, se queja de todo y el día que se levanta con el pie cambiado, estropea el ascensor o deja los grifos abiertos para hacerse notar y provocar la convocatoria de una junta en la comunidad. Que no sirve ni como amigo ni como enemigo, pero con el que estás condenado a entenderte si no quieres acabar vendiendo el piso y migrando a la otra punta de la ciudad. Y no por el país en sí sino por su rey, Mohamed VI, que estaba destinado a instaurar un verdadero sistema democrático, con libertades y garantías institucionales tras la muerte de su padre, Hassan II, y dos décadas después de su ascenso al trono sigue actuando como sus antecesores.

El episodio vivido esta semana en Ceuta y posteriormente también en Melilla es una muestra más de cómo opera este aspirante a demócrata cuando considera que la vecina España va en contra de sus intereses políticos, casi siempre relacionados con las dos ciudades autónomas y con el Sáhara. Esta vez el detonante del enojo del monarca alauí parece ser la acogida de Brahim Ghali, secretario del Frente Polisario, para su tratamiento médico en un hospital de Logroño. Pero podrían haber sido unas declaraciones en defensa del referéndum sobre el Sáhara, la intervención de una patrulla de la Guardia Civil cuando navegaba con su yate por aguas españolas, haber sido confundido con un traficante de drogas cuando iba en una moto acuática, o simplemente…. cuando toca. Porque otra cosa no, pero las crisis diplomáticas con España, y por ende con Europa, le salen muy rentables al hijo del hermano mayor del rey Juan Carlos. En esta última, apenas había comenzado el episodio de Ceuta ya tenía adjudicados desde España 30 millones de euros en concepto de colaboración para frenar la entrada de migrantes al continente.

Mohamed VI sabe que la inmigración es un tema sensible para España y para la Unión Europea y por eso no tiene escrúpulos en usar a su propio pueblo, sobre todo a los jóvenes, ansiosos por buscar un futuro mejor fuera de sus fronteras, como punta de lanza para abrir la chequera europea. Sabe además que cuenta con el apoyo casi incondicional de Francia, el país en el que le gustaría vivir permanentemente, en el que reside, dicen, más tiempo que en su propio reino y en el que tiene numerosas propiedades, a cual más lujosa.

Y es que el monarca alauí es una de las grandes fortunas de África. Su patrimonio está diversificado: a los inmuebles distribuidos por Marruecos, cuyos gastos por cierto se pagan del erario público, se unen los que tiene en Francia y en Estados Unidos. Pero además del mayor propietario de tierras de Marruecos es dueño del primer banco del país, de un hólding de empresas dedicadas a la extracción de minerales, a la telefonía y comunicaciones, los seguros, la alimentación… y titular de numerosas cuentas en bancos europeos.

Y con todo ese poder, más el que le otorga ser amigo de EEUU, el sátrapa marroquí se permite el lujo, otro más, de hacer temblar las relaciones con España y la UE sin que estas siquiera controlen donde acaban los millones que de tanto en tanto le entregan. H