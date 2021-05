La música en vivo ha retomado el pulso este fin de semana en Zaragoza con variadas propuestas que son todo un revulsivo para un sector que ha sido castigado duramente por la pandemia. Lo que era un panorama desalentador hace unos meses está empezando a revertir y el hecho de que el flamenco, el rap, el rock, el pop y la música clásica se den cita estos días, incluso con entradas agotadas en algunos casos, es sinónimo de que se está avanzando, que hay más confianza y que los ciudadanos también tienen muchas ganas de escuchar la música en directo.

Pero aún falta mucho. Las actuales restricciones hacen en muchos casos que los organizadores no solo no obtengan beneficios sino que se vaya a pérdidas, porque el aforo es muy reducido, los asientos están designados por la distancia de seguridad y existe la prohibición de servir bebidas alcohólicas. El amor al arte motiva más el regreso a la programación que la parte económica. Es por eso por lo que las administraciones públicas deberían contar con todos los programadores a la hora de repartir ayudas. Hoy más que nunca hace falta echar el resto con la gente de la tierra para ir recuperando la normalidad y que todo lo que no ha habido en este tiempo se pierda definitivamente. Zaragoza siempre se ha caracterizado por tener un alto nivel de salas y con una programación buena y hay que intentar seguir en esa estela. La ilusión y la pasión del sector debe ir acompañada de la complicidad de la ciudad.