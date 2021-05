Los últimos asesinatos por violencia machista ocurridos en España esta semana han causado la pérdida de cinco vidas: Warda, embarazada de cuatro meses, y su hijo Mohamed de sietes años, Betty, Lucía y María Teresa. Ayer también apareció el cadáver de Cristina, una mujer en trámites de separación, desaparecida desde el pasado jueves; aunque no se ha descartado ninguna hipótesis sobre su muerte. Explicar esta concentración de casos en los últimos seis días es muy complejo. Pueden existir infinidad de factores, pero coincide con el fin de las restricciones y del confinamiento, el restablecimiento de la movilidad y con una crisis social y económica fruto de la pandemia. Por desgracia se ha vuelto a esa normalidad que este año, según datos del Ministerio de Igualdad, ha dejado ya 13 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y cinco niños huérfanos. La violencia machista no solo afecta a la persona que recibe directamente el maltrato, los hijos también son víctimas y en ocasiones incluso instrumentos para perpetrar la violencia contra el cónyuge. También por ellos es necesario luchar. Hay que volver a ponerse en alerta, algo está fallando. No pueden morir asesinadas mujeres que han denunciado a sus maltratador y que deberían estar protegidas. Para combatir la violencia de género es necesario construir un país más igualitario, más justo. Nos tenemos que implicar todos. Desde que en 2003 se comenzaron a elaborar estadísticas, 39 menores y 1.091 mujeres (28 de ellas en Aragón) han sido asesinados en España.