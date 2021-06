El grupo de expertos creado hace ahora un año por el Gobierno de Aragón para asesorar a la Administración autonómica en el escenario postpandemia presentó ayer sus primeras conclusiones. Este grupo de nueve profesionales, todos ellos de reputado prestigio, tenía como misión evaluar el impacto que ha causado la crisis sanitaria en todos los ámbitos de la comunidad.

Su objetivo era anticipar los escenarios socioeconómicos, ambientales, industriales, educativos, tecnológicos y en la salud pública que podemos esperar en el futuro próximo. Las conclusiones extraídas de este primer año deben pasar ahora del papel a la acción, ya que lo que ha trascendido no deja de ser una mera declaración de intenciones. Es muy oportuna la apuesta de las instituciones por crear grupos de asesores externos (la mayoría de las veces mucho más efectivos que los que simplemente lo son por afinidad de partido o por recolocar a quien no ha entrado en una lista electoral), pero de poco sirven si luego, más allá de la foto, no se hacen efectivas sus propuestas. Del mismo modo, cabe pensar en la utilidad de crear grupos de expertos para todo, ya que en los últimos años se ha perdido la cuenta de la cantidad de ellos y el seguimiento de sus conclusiones es a veces difícil de hacer.

El grupo que ayer hizo públicas algunas de las conclusiones generales aboga por compatibilizar una economía innovadora y competitiva con una sociedad justa y equitativa para amortiguar el riesgo de una brecha social y generacional tras la pandemia. Ha diagnosticado los puntos fuertes y los débiles de la comunidad autónoma y es a partir de ahora cuando se deben aplicar las políticas útiles para la ciudadanía. El Gobierno de Aragón tiene cientos de documentos con análisis, diagnósticos y escenarios, además de las 273 propuestas consensuadas entre partidos y agentes sociales de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, cuyo desarrollo y ejecución todavía no va muy avanzado.

Por tanto, el punto de partida es bueno y sería deseable que todo el trabajo realizado sirva para que los gobernantes tomen nota y se establezcan pautas de trabajo que permitan salir fortalecidos de la crisis social y económica que se ha agravado con la pandemia. Las herramientas están, y parece que la intención política también. A partir de aquí, es el momento de que se vea cómo se plasman en las políticas de cada departamento del Ejecutivo autonómico, y de que planifiquen sus políticas con esa perspectiva a medio plazo.