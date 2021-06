Correrá el sr. Azcón a Madrid para salir en la nueva foto de Colón? Yo creo que sí. No puede ser que se pierda una nueva foto histórica con lo más granado de las derechas carpetovetónicas. En el último Pleno nos obsequió con sus sesudas aportaciones a la política nacional, obtenidas del argumentario de Génova, y así todo es más fácil. Sin embargo para argumentar por qué discrimina a los alumnos vulnerables de la Escuela Pública tenía que haberse esforzado más o haber sido más claro. Podía haber dicho por ejemplo: «Es que a nosotros todo lo público: la sanidad, la educación, los servicios sociales… nos la refanfinfla, nos importa un bledo, y no perdemos ocasión de deteriorarlo. Nosotros, como la Ayuso: caña a lo público hasta el esqueleto». Es una suposición, claro, pero lo hubiéramos entendido mejor y hubiéramos alabado su transparencia. Porque es, no ya difícil, sino imposible, entender que por una Administración Pública se beneficie exclusivamente a lo privado. No es justificable y el único recurso es echar mano de esa chulería castiza y prepotente, marca FAES y estilo Aznar: «Es un compromiso político» y además lo hago porque me sale de mis vísceras, le faltó decir. Y punto pelota. Pues muy mal, sr. Azcón. Usted prioriza excluyendo a la Escuela Pública y lo hace con el dinero de todos, incluido el mío. Por lo que cuentan los del Consejo Escolar Municipal, lo que tiene que ver con la mejora de los Centros Públicos no es de su competencia, aunque lo sea. Si pudiera, les pondría otra línea 900 para que los niños tuvieran que llamar antes de ir al cole. Pero sí, eso ya sería pasarse un poco. Igual sus socios le plantean cantar el himno, como en Murcia y veremos qué piensa usted, si lo cantamos solo en la concertada o también en la pública. Al tiempo.