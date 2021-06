No hay vacunas para todos

No hay como ser nadie para darse cuenta lo fácil que es desaparecer de este mundo es una verdad incuestionable. Pero que a dichos don nadies les da por quejarse cada vez más alto también. Es increíble. Ahora, no solo se conforman con llamar a las puertas de nuestros muros o peor aún, querer saltarlos para invadirnos. Ahora les da por querer vacunarse. Pónganse a la cola, oigan ¿Qué será lo siguiente, querer tener los mismos derechos que nosotros? Acéptenlo de una vez, mientras estemos arriba no nos importa la injusticia social. Sí, claro que aquí también hay gente abajo. Tarea nos cuesta silenciarlos, no se crean. En cualquier caso, lo mejor que pueden hacer es aceptar la realidad, aquí no hay espacio para lo otro. Así que a ver si nos dejan seguir tranquilos en nuestro supermundo igual de superridículo que supermegaguay. O mejor aún, si tanto se empeñan en tener voz, cuéntenos sus motivos por mediación de un twitter ingenioso y bien reducidito. Trabájenselo, oigan, como el resto de los mortales. A ver si se creen que con tanto tiempo buscando likes a nuestro ombligo tenemos tiempo para pensar en el otro. Aquí nos dejamos llevar por el hashtag #Yosoylacaña, #lacañadespaña, #yofirst y #memiconmigoyo. Todo lo que no empieza y acaba en mí no tiene cabida en mí.

Así que ya saben, háganse un vídeo bailable de esos que proliferan en el tick-tock o súbanse una foto a Instagram. Nada como una imagen que de pena y una frase con enjundia y mucha imaginación vacía al cuadrado. Quién sabe si así conseguirán nuestra valiosa atención. Claro que para ello deberán conseguir una gran cantidad de likes, y qué quieren que les diga, la pobreza, como realidad no edulcorada que es, «no mola». Es más, puede obligarnos a cuestionar los avances reales de nuestros supermodernísimos tiempos y eso, sin duda alguna, no deber de ser muy cool, ni tener mucho flow. A ver si quieren que nos deprimamos más de lo que estamos por no poder estar 200 en la misma terracita o no haber podido viajar desde hace mucho para hacer fotitos de nosotros con gente extraña y subirlas adonde sea que puedan darnos un like. Qué se habrán creído. Mejor búsquense un famoso altruista, de esos que abundan en las alturas, que tenga a bien apiadarse de vosotros y háganse una foto con él. Pero nada de contarnos la misma historia, que siempre es lo mismo y eso no es «superhappy». Antes tercer mundo, luego subdesarrollados, ahora que si países en vías de desarrollo, en desarrollo o de desarrollo intermedio. Demasiados caracteres para un twitter. Nos da igual cómo se denominen, sus causas y sus motivos seguirán sin importarnos. A ver si creen que aquí prima la historia y, mucho menos su historia. Sí, ya lo sé, que nuestra historia es también la suya y que solo existe una historia, la que analiza estructuras, motivos y causas, la que no sesga, sino que iguala, la que es la misma para todos, pero en nuestros tiempos el pasado ya solo es una bandera que agitar hacia nosotros. Atrás quedaron los tiempos de pensar en las huellas del ser humano, para pensarse. Ya no hace falta entender el ayer para entender el hoy porque precisamente, no hay que entender nada, solo dejarse llevar. En nuestras odas al yo no existe un antes ni un después, como no existe un tú. En nuestros palacios de cristal no hay más espacio que para uno mismo, pues el peso de nuestra inseguridad es demasiado grave y nuestra superficialidad solo puede saciarse con objetos que puedan reponerse mañana.

Acepten de una vez por todas que sacaron un uno en los dados de la vida y que aquí, por lo general, sacamos más de un tres. Déjennos jugar a nuestro juego de liquidez perpetua, esa misma que auguraba Bauman… ¿o quizá era Batman? ¡Bah! ¿A quién puede importarle si no juega ni ha sido fichado por ningún equipo de primera? Y sí, ya puestos a aceptar, acepten también que somos unos cretinos. Porque en esta sociedad líquida que hemos construido a base de templos a la inmediatez y monumentos a nuestra santa y loada sombra, todo cambia, pero nuestro egoísmo sigue impertérrito. Y es que alimentarlo no es nada fácil. Hace falta aliar el Yo con recetas vacías, aderezarlo con unos toques de «pseudopalabros» a lo inglés que permita vaciar nuestro lenguaje, y grandes porciones de espejos rotos, un «poquito» de vacío en la mirada y un «muchito» de estupidez. Ah, y no se olvide de añadir ruido líquido. Ese ruido que nos alimenta, el que surge de nuestra más profunda alienación e impide cualquier resquicio de poesía, pausa, reflexión… otredad. Porque en nuestras estaciones líquidas, el tren de la estupidez siempre pasa rápido y en su interior, la inmediatez, lo nuevo y lo superficial compiten por ocupar nuestro tiempo. Y créanme, con tanta fluidez y tanto fluido uno no puede pararse a pensar, lo mejor es dejarse llevar por la más profunda de las banalidades o, de lo contrario. Quién sabe, uno puede empezar por pararse a pensar y acabar apeándose. Y ya sabe lo que viene luego: rehacerse sólido, solidus (firme, compacto) consciente de que solo podemos consolidarnos en el otro. Despreciada y siempre olvidada solidaridad.