Inconcebible, inaguantable e intolerable. Como siempre, Aragón y sus líderes políticos, los más in de la geografía española. Incompetentes, quería decir. Sí a la apertura de los locales de ocio y discotecas en la interterritorial, para cubrir el expediente con el Ejecutivo. Pero, de nuevo, no a poner la medida en marcha en territorio oregonés. No se puede ser más borono. ¿Acaso la evolución de la curva pandémica en la comunidad no es buena? Bajan a 60 los casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes; la provincia de Teruel en nivel 2; Huesca y Zaragoza en camino; las ucis bastante despejaditas; el ritmo de vacunación no podría ser mejor (somos de los primeros en España en la carrera inmunizadora), pero nuestro marco legal autonómico, que determina las medidas a adoptar en los diferentes niveles, no permite el ocio nocturno en ninguno de ellos. Con la Ley 3/2020, los dirigentes de esta comunidad tapan la boca a sus hosteleros y resto de ciudadanos. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. ¿Por qué no tomar de referencia la normativa estatal y posibilitar a las zonas de nivel 2 la apertura de su ocio nocturno, dado que los indicadores complementarios presentan una evolución favorable, como se recoge en el documento firmado en Madrid? Contamos con indicadores similares a los de Andalucía, incluso estamos un poquito mejor en Aragón, y sin embargo, no podemos ni tan siquiera imaginar una flexibilización del sector, unos mínimos en ciertas zonas (provincias, comarcas o ciudades con mejores escenarios), cuando los andaluces llevan disfrutando de una hostelería abierta hasta las 2.00 de la madrugada desde el final del Estado de alarma, el pasado 9 de mayo. Ahí es nada. Infumable la postura oficial aragonesa. No hay por dónde cogerla. Cada vez más parecida a la política de doble rasero tan característica de la UE. Qué tristeza que no se escuchen las voces de los expertos que hablan de otras formas de garantizar la seguridad no fundamentadas en el control de los aforos sino en el control del aire con medidores de CO2. Un poco de oxígeno, por favor.

