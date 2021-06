En noviembre de 1999, poco después de que Teruel Existe se convirtiera en la primera coordinadora ciudadana de un movimiento social que pedía ayuda para frenar el abandono de personas de la provincia aragonesa y solicitaba un trato justo e igualitario para este territorio, todos los partidos políticos en Aragón asistieron a una gran concentración encabezada por el lema que ha conseguido dar a conocer a toda España. Eran tiempos en que en Teruel, por ejemplo, no había ucis medicalizadas ni un helicóptero para atender urgencias sanitarias. Todos los partidos sumaron fuerzas, incluidos el PSOE y el PAR ya que por aquel entonces era Marcelino Iglesias el presidente de Aragón y José Ángel Biel, el vicepresidente. Ese problema sanitario, dependiente del Gobierno autonómico, se resolvió y ha sido vital en estos meses de pandemia. Igual que, con problemas y mucho retraso, pero hoy se puede decir que la provincia turolense es la única que tiene en obras la construcción de dos hospitales nuevos, en Teruel y Alcañiz. A pesar de su declive poblacional.

Nadie duda de que esa fuerza social llamada Teruel Existe, arropada por todos los partidos políticos, agitó conciencias políticas, aquí y en Madrid y, además de servir para dar a conocer Teruel en todo el país, empujó algunos de los avances. Pero en veinte años no se consiguió repoblar la provincia ni saldar las grandes deudas en infraestructuras que reclamaba la plataforma. Su llegada al Congreso y al Senado a finales del año 2019 fue precisamente para eso, para intentarlo desde dentro de una institución política ya que desde fuera no daban soluciones a sus demandas. Y hoy estamos viendo que un diputado de 350 y dos senadores de 265 no están sirviendo para mucho. Ahí siguen los problemas de despoblación, de los trenes, las carreteras nacionales que parecen comarcales, la falta de cobertura digital en muchos pueblos de la provincia... El anuncio, a dos años vista, de que Teruel Existe concurrirá a las próximas elecciones autonómicas y municipales en Aragón va en la misma línea. Consideran que estar en las instituciones aragonesas es la herramienta principal para conseguir las demandas históricas que acumula la provincia de Teruel durante décadas. Es lícito, pero puede ser insolidario e injusto.

Porque nadie puede dudar de que todos los parlamentarios de la provincia de Teruel, de uno y otro partido, en Madrid y en la Aljafería, habrán intentando y lo estarán haciendo un esfuerzo por atraer proyectos para la tierra y también hay que pensar que justamente en la provincia de Teruel, en los últimos años, se ha invertido mucho dinero y sobre todo desde Zaragoza. Se han abierto escuelas, se han arreglado carreteras, se han adecentado municipios como Teruel capital y se ha invertido para mejorar, aunque se luzca poco. Muchas comarcas y pueblos de Huesca y Zaragoza, también deprimidas, tienen mucha envidia de Teruel. Y también hay que tener memoria histórica. El famoso corredor Cantábrico-Mediterráneo no es nuevo. Es de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, hace diez años. En los últimos tres años, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, y antes de que Teruel Existe entrara en las Cortes Generales, el ministro José Luis Ábalos licitó numerosas obras, e incluso los presidentes valenciano, Ximo Puig, y aragonés, Javier Lambán, llevaron a Bruselas el proyecto Conecta Europa que beneficia y mucho a Teruel. Otros acuerdos, como el 20% de las bonificaciones fiscales en zonas despobladas es una medida en la que han colaborado muchos y, siendo muy realistas, el plan de 130 medidas ante el reto demográfico al que el Gobierno central destinará más de 10.000 millones para la lucha contra la despoblación y para garantizar la cohesión territorial y social de territorios como el de Teruel, es humo. Ya se verá.

Nadie puede erigirse como responsable en exclusiva de la provincia de Teruel porque estas posturas pueden ser tan peligrosas como lo han sido muchos de los nacionalismos potentes de España. Acciones como estas pueden ser muy efectistas pero poco efectivas y se corre el riesgo de generar un entorno perjudicial, en este caso en Huesca y sobre todo en Zaragoza. Sería muy complejo y preocupante ver que hay un tiro al plato a los zaragozanos desde Teruel, cuando lo que hay que hacer es tejer alianzas para conseguir lo máximo. Solos es muy difícil llegar a algún lado. Nadie duda de que el anuncio de Teruel Existe va a enrarecer la política aragonesa, y se vio con las declaraciones del diputado Tomás Guitarte y la respuesta de la presidenta en funciones del Gobierno aragonés, Mayte Pérez. Poco ayudan estos debates. Hay que vender la provincia de Teruel en positivo y entre todos conseguir cuanto más, mejor. Pero teniendo muy claro que cada ciudadano vive donde la da la gana y que el problema de la despoblación no es único de España y de Teruel. El norte de Europa tiene mucho territorio con muy poca población y no pasa nada. Ahora, en Teruel, faltarán muchas infraestructuras, nadie lo duda, pero hay que conseguirlas uniendo esfuerzos. Y pensando que antes podían malvivir muchas personas, pero ahora hay pocos y afortunadamente viven bastante mejor.