Primo Levi dejó escrito que «cada época tiene un fascismo: sus señales premonitorias se evidencian por doquier» y esos síntomas son los que, de forma alarmante están apareciendo en la civilizada Europa como consecuencia del resurgir de los movimientos de extrema derecha en sus distintas acepciones. Son síntomas que, como decía Olga Merino, indican que «la democracia se resquebraja y que el mundo, tal y como lo conocíamos, se tambalea». Sin duda, la impetuosa irrupción parlamentaria de una derecha desacomplejada, reaccionaria y en muchos casos abiertamente fascista, es una seria advertencia de los riesgos que amenazan el futuro de nuestra democracia.

Estamos asistiendo a un ataque frontal a lo que de forma despectiva Vox califica como «consenso progre», entendiendo por tal su rechazo al multiculturalismo, a la política de fronteras abiertas y a las ideologías de género, con lo cual pretenden desvirtuar el valor respetuoso y tolerante de la palabra «consenso» por parte de todos aquellos que vocean lenguajes reaccionarios.

Si algo caracteriza a los fascismos es su apropiación descarada y excluyente del concepto y de la palabra «patria» ya que ellos se consideran los únicos dignos de portarla. Los demás, los que nos oponemos a sus actitudes prepotentes e intolerantes, somos calificados de «antipatriotas», de ser «la anti-España», a la que hay que combatir, a la que hay que destruir: y nuestra historia reciente está llena de lamentables ejemplos en este sentido. Este patriotismo reaccionario y excluyente nada tiene que ver con la que de este concepto tenía el padre Feijoo en el s. XVIII para el que esta idea, inspirada en el republicanismo de la antigua Roma, se asociaba al concepto de «amor justo, debido, noble y virtuoso» del ciudadano para con su patria, mientras que condenaba sin paliativos lo que denominaba «la pasión nacional» y que Feijoo asociaba, negativamente, a la «vanidad» y a la «emulación», estando por tanto desprovista de las virtudes cívicas del auténtico patriotismo de inspiración republicana. Es por ello que el verdadero patriotismo, y más en estos tiempos difíciles, se demuestra en el grado de honestidad con que cumplimentamos cada año nuestra declaración de la renta, con la transparencia en el pago de los impuestos que nos corresponden, y ello es algo que debe comprometer desde al rey emérito hasta a cualquier trabajador asalariado, empresario, trabajador autónomo o a las profesiones liberales.

Esta misma utilización perversa del concepto de patriotismo se hace extensiva a esos grupos de militares nostálgicos del franquismo, esos que aparentan defender la democracia española, nunca amenazada por otra parte, y que acusan de forma perversa y demagógica al actual Gobierno de coalición progresista de pretender una «dictadura» asentada sobre el «pensamiento único», temas de los cuales estos militares franquistas tanto saben y tanto añoran.

Estos grupos reaccionarios pretenden presentarse como adalides del «pueblo», de ese pueblo puro e inmaculado al que reclaman su apoyo y al que enardecen presentando enemigos a batir, bien sea un Gobierno progresista, los inmigrantes, los nacionalismos periféricos, los grupos de distinta orientación sexual, los movimientos feministas e incluso a los sectores cristianos progresistas, a los que califican «catocomunistas», ataque reaccionario este último del cual no se libra ni el mismo Papa Francisco. Estos son ejemplos de populismos autoritarios, que instrumentalizan a su favor la crisis sanitaria, la seguridad ciudadana o un creciente antieuropeísmo. Así, partidos como Vox, dicen pretender «dar voz a los sin voz», como si ello no fuera posible, per se, en una democracia avanzada y participativa en la que, por otra parte, no creen.

También resulta perverso el lenguaje reaccionario cuando pretende defender al «pueblo autóctono», rechazando la multiculturalidad consustancial a la realidad europea actual, incluso los valores del europeísmo, tal y como hace el Partido Popular danés (DF), o el nacionalismo excluyente de Verdaderos Finlandeses (PS), todos ellos caracterizados por un fuerte componente de populismo antiinmigración. Y es que la bandera del rechazo a la migración, tan demagógicamente utilizada por la extrema derecha, le está reportando a esta unos preocupantes réditos electorales: ahí están los casos de la Liga Norte de Matteo Salvini, Alternativa por Alemania (AfD), el partido húngaro Fidesz de Víktor Orbán, Lo mismo podemos decir de los alegatos de un ultranacionalismo desacomplejado de Vox en España, el mismo que ha retomado el empleo del término «reconquista» no sólo para «frenar» una supuesta «invasión» de población migrante, sino, también, con la deliberada intención de «liberar» a España de toda «contaminación ideológica» de izquierdas, del separatismo o de los movimientos laicistas o feministas. Este es un nacionalismo excluyente, una actitud nítidamente fascista, que reclama la ilegalización de los partidos nacionalistas periféricos, tan legítimos como cualquier otro, en toda sociedad democrática que se precie de ello.

Otra variante de este lenguaje perverso es su descarada manipulación de la historia y de la memoria. Como señalaba Christopher Clark en su libro Visiones de la historia. Desde la Guerra de los Treinta Años al Tercer Reich, «los populismos quieren sustituir nuestros futuros con nuevos pasados» y eso es, «falsificar el pasado». Por eso es tan importante la defensa de la memoria democrática (y antifascista) porque, como señalaba este mismo autor, «si perdemos la memoria hay riesgo de resurgimiento de extremismos», razón por la cual «hay que estar vigilante ante los que quieren romper el orden democrático». Y es que, como decía Kierkegaard, «la vida hay que vivirla siempre hacia adelante, pero resulta imposible de entender si no se mira hacia atrás».

Así las cosas, y para evitar todos estos síntomas de deriva autoritaria, nuestras democracias deben reconstruir la cohesión social y corregir las desigualdades causadas no sólo por el vendaval neoliberal, sino también, por los devastadores efectos sociales causados por la actual pandemia, para así frenar los vientos ultras que azotan a Europa, para neutralizar, como decía Carles Planas Bou, ese virus que alienta a la extrema derecha, el de «la explotación del miedo al diferente y la obsesión por los culpables externos».