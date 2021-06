Me había citado a las 10.30 en su casa, en el distrito 10 de París. Indicó en su correo los metros más cercanos. Llegué con tiempo: echaría un vistazo al barrio. Había elegido un hostal cerca de Rue du Chemin vert, y me había quedado hasta tarde despierto, acabando Una novela rusa. En realidad había ido para entrevistar a Marc Fumaroli sobre dinero y cultura, pero había aprovechado para concertar otra entrevista. Localicé el portal y, como tenía un rato, entré en un cafetería que había en una plaza al final de su calle. Unos minutos después llegó una pareja de mediana edad. Eran él y su mujer. Tomaron café y leyeron el periódico. Los observé un rato. Los dos guapos, el novelista que se había hecho famoso con relatos de no ficción, con un jersey de cuello alto de escritor francés, hojeando la prensa y conversando distraídamente con su mujer, periodista célebre: la gran vida. Había elegido su bar: menudo soy, pensé; cualquier día me compro un jersey. A la vez me sentí un espía. Yo sabía quiénes eran ellos y ellos no sabían quién era yo, y lo veía en su vida privada, fuera del tiempo que me había concedido. Uno de sus temas era la intimidad: era como colarme en uno de sus libros, o en el bruto de la película. Al cabo de un rato él se marchó: «Voy a casa, que viene un español a entrevistarme», seguro que le dijo. Ya me había metido a mí mismo en el relato, también como en un libro suyo. Salí algo después; con un poco de tiempo por si el timbre tenía truco. Cuando iba a llamar apareció ella, Hélène, me preguntó dónde iba. Es mi casa, es mi marido, dijo: yo ya lo sabía. Hablamos un poco en el ascensor, me incomodaba porque yo había leído sobre ella en Una novela rusa, en Limónov y en De vidas ajenas (El Reino y Yoga no se habían publicado): me daba pudor conocerla más de lo debido. Entramos, me presentó a su hijo. Vino él e hicimos la entrevista en su estudio, prefirió hablar en inglés porque así ninguno de los dos tenía ventaja. Dijo que si fuera pintor pintaría retratos, que le gustaba enseñar en el libro el proceso de escritura, habló de la «tiranía de las mentes sutiles»: «De esa gente que piensa que está más informada y es más inteligente que el lector medio de periódicos, y que está obsesionada por la idea de que no le engañen». Hablamos un par de horas, tenía la estantería detrás, veía un tomo grueso de Perec. Preguntó después qué haría esos días en París, qué hacía, dónde me quedaba. «¿Entrevistas a Fumaroli? Lo conozco. Es muy divertido, lo pasarás bien». *Filólogo y escritor