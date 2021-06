Aunque los defensores de los derechos de los animales van ganando terreno en el ámbito social, jurídico y político nadie duda de la superioridad del ser humano. Entre otros motivos ello se debe a la identificación cada vez mayor entre superioridad y técnica. Es superior quien es capaz de crear y controlar la técnica. Técnica que se refiere en singular pero que engloba a la más diversa muestra de alardes técnicos que podamos imaginar.

No seré yo quien desmerezca ni reste un ápice de valor a todo lo que ello supone y no solo por los resultados a que conduce sino por la base de esfuerzo y dedicación en que se sustenta. Sin embargo, no está tan claro, no para mí al menos, que esa superioridad que nos lleva a la aspiración de dominio de todo cuanto nos rodea sea ni tan lineal ni tan clara. Desde que el hombre es hombre, y entiendo por tal al varón y hembra en plena igualdad, su existencia ha sido una lucha, luchas diferentes desde luego según fuera su fortaleza, su riqueza, su condición, incluso su carácter. No en vano Heráclito de Éfeso ya afirmaba entre los siglos VI y V aC. que el destino es el carácter. Una forma elegante y concisa de decir que, en cierta medida, nos pasa lo que somos, o lo que es igual, que la distancia entre cada uno de nosotros y nuestra concreta realidad es bastante más pequeña de lo que pudiéramos a simple vista pensar.

Pues bien, siendo ello así y concibiendo la vida humana como una constante conquista, incluso el Derecho y su historia no son otra cosa que una lucha sin descanso, el culto a la razón acabó por encumbrar una sola variante de ésta: la razón instrumental. La razón que se ajusta al mejor y más eficiente medio de alcanzar las metas, la razón que es capaz de perfeccionar los medios, la razón que calcula, mide y pesa, esa razón melliza del progreso a la que nada parece serle reprochable y que tuvimos siempre por liberadora no siempre lo es y desde luego no lo es tanto.

La tecnología que, emancipada adquiere la categoría de inteligencia artificial, nos reporta, nadie lo duda, posibilidades y cotas antes ignotas de bienestar material. Ese es su haber, un innegable gran «haber», desde luego, pero junto a él aunque a menudo se obvie u olvide también hay un «debe». Un «debe» que cada vez pesa más y es que nuestra creciente dependencia de los avances y artefactos de todo tipo que la tecnología ha puesto a nuestro alcance (la informática sería un ejemplo) acaba por subordinarnos a ella e incluso, en cierto sentido, haciéndonos sumisos a su potencialidad. No descubro nada nuevo, a mediados del siglo XX el filósofo alemán Max Horkheimer destacado miembro de la influyente Escuela de Fráncfort vio con claridad que la máquina estaba echando al maquinista. La máquina, o el sistema si se prefiere, únicamente sustentada en la razón instrumental que privilegia los medios sobre cualquier consideración sobre los fines acaba por dejar en un lugar subalterno al propio maquinista, un maquinista que puede verse convertido en auxiliar cuando antes era el protagonista. La cuestión es ¿cuánto hay de superioridad en la razón que nos proporciona los mejores medios si no sabemos a qué fines llegar con ellos? ¡Cuántas paradojas! H