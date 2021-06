En este país nuestro llamado España si no hay una polémica en marcha hay que crearla y si son dos o tres, mejor. Y que rulen en las redes y en los informativos, que cojan fuerza como las tormentas y descarguen. Así el ruido, generalmente de la más simple, alcanza tal volumen que silencia el de otras, generalmente también, más importantes. Y ya si acaso que el chaparrón salpique a Moncloa, que seguro que en algún ministerio hay alguien dispuesto a abrir las puertas para que entre más agua.

La inmunización de la Selección Española de Fútbol es una de esas nubecitas algodonosas que ha acabado convirtiéndose en un cumulonimbus con pedrisco. Gracias al rearme de dos ministros, el de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y la de Sanidad, Carolina Darias. Se ha querido hacer todo tan aséptico que al final ha acabado en chapuza.

Parece lógico que si se participa en una competición como la Eurocopa de fútbol, cuya fecha se conoce desde hace tiempo, debía haberse preparado la inmunización del combinado nacional con anterioridad. Igual que han hecho con los deportistas olímpicos y paralímpicos que van a ir a Tokio. Van a enfrentarse a equipos de otros países y otra cosa no, pero aerosoles van a a expulsar en el terreno de juego a millones.

Los hay que argumentan en contra que se ha privilegiado a los futbolistas porque, por edad, no les toca el turno de vacunación y hay otros colectivos esenciales --el ejemplo de las cajeras de supermercado es el más extendido-- que siguen esperando. ¿De verdad nos damos cuenta ahora de que los futbolistas son unos privilegiados, incluso los más de entre todos los deportistas? ¡Abajo las vendas!

Otra opción es no participar. Si el plan de vacunación no recoge priorizar a los deportistas y no les toca, no jugamos. O si jugamos y se contagian ya nos caeremos de la competición. Y si no que pague las dosis la FIFA. Pero es que también son españoles...

Bien claro lo dijo Rodríguez Uribes : «No se va a vacunar a futbolistas sino a la selección española, que nos representa en una competición de alto nivel». Y el Gobierno de España ¿no nos representa en foros de alto nivel y, sin embargo, sus miembros van aceptando el jeringazo cuando les toca?

Por qué tenemos que ser tan confusos los españoles. Desde que se hizo la petición formal al ministerio de Darias, se analizó y se decidió, los deportistas han sido vacunados tres días antes de que debuten en Sevilla. Y a la carta. Los que han pasado el covid tienen una dosis de Pfizer y a los que no, les han inyectado la monodosis de Janssen. Y ahora que no tengan reacciones adversas en plena competición, que sería el colmo. Porque inmunizados, inmunizados de verdad estarán cuando disfruten de sus paradisíacas vacaciones.

Eso sí, no tengan duda de que si el equipo de Luis Enrique ganara, todo serán elogios, habrá salido la furia y el toro que llevan dentro, todos seremos muy de la Roja y aquí no habrá pasado nada. Bueno sí, habrá pasado como en la canción de Sabina, mucho mucho ruido/ y hubo tanto ruido/ que al final llegó el final.