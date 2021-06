El artículo publicado el pasado domingo por don Alfonso Alegre y titulado Oposiciones en Teruel es tremendamente revelador de la forma egoísta en la que se está reorganizando la sociedad.

Sus argumentos son irrebatibles. En primer lugar Zaragoza es la mayor ciudad de Aragón, y ello hace que la mayoría de los opositores sean de allí. Totalmente cierto. Segundo argumento, Zaragoza está en el centro y entonces es mas fácil para todos desplazarse hasta allí. Totalmente cierto.

Frente al primer argumento lo único que se puede decir es que la mayoría del público que va a Motorland es de Zaragoza, traslademos allí el circuito, la mayoría del público que va a las rondas en Boltaña son de Zaragoza, que dejen de rondar el Sobrarbe y ronden un domingo las Delicias y otro Torrero, y, puestos a rizar el rizo, que acerquen un poco el Moncayo para coger setas o Cerler para esquiar, pues esquían mas zaragozanos que gente de Benasque.

Todos a Zaragoza

El segundo argumento también es cierto, Zaragoza está en el centro de Aragón. Claro que a los de Teruel les resulta mucho más corto el desplazamiento a Valencia que a Zaragoza, y lo mismo a los de la franja con Lérida, o los de Jaca con Pamplona. ¿Por qué los turolenses tienen que ir a Zaragoza a la consulta de esos médicos que les niega la DGA pudiendo ir a la mas cercana Valencia? ¿Por qué tenemos que ir todos los aragoneses a Zaragoza?

Los zaragozanos creen que fuera de la Z-40 solo hay estepa, y no, hay gente, y eso hace que constantemente se dan estas circunstancias en esta tierra. Los pueblos de Aragón se mueren sin tren, pero que más da si la mayoría de los que cogen un tren en Aragón son zaragozanos que van en AVE.

Pero algo parecido les puede pasar a ellos con Madrid, está en el centro, y son muchos más que los zaragozanos. ¿Para qué hacer una feria en Zaragoza si a Madrid va a acudir mas público? ¿Para qué poner vuelos desde Zaragoza si desde Madrid hay aviones constantemente?

Aparición de Teruel Existe

Pueden salir todos los subsecretarios del Gobierno, nacional o autonómico, a quejarse de la aparición de Teruel Existe. La persistente actitud, tanto de Madrid como de Zaragoza, no deja otra opción a las zonas minoritarias que hacerse oír de la forma que sea. Tal vez el próximo Gobierno de España no dependa de los catalanes o vascos sino de turolenses, sorianos, conquenses, zamoranos y demás que hartos de tener que leer artículos como el anterior creen que ya es hora de hacer valer su posición. Y lo mismo puede ocurrir en la DGA si Teruel Existe repite sus resultados nacionales a nivel autonómico, igual la parte de la financiación del tranvía o de La Romareda dependiente del Gobierno de Aragón depende del voto de los turolenses...

Es curioso que en el artículo no se queja de las oposiciones en Huesca, ese es un desplazamiento fácil y cómodo para los zaragozanos y no hay problemas en ello, pero Huesca también merece su lugar en el mapa, y no solo futbolístico, y empezar a hacer suyas las luchas y reivindicaciones de los turolenses, pues cuando las barbas de tu vecino veas pelar...

*Filósofo