El programa 'Animación a la lectura' de la Diputación Provincial de Zaragoza me propone un encuentro con lectores/as de Longares y disfruto de una tarde estupenda con su Club de Lectura, coordinado por Saray Baquedano. Siendo con mucho este tipo de encuentros mis preferidos, pues nunca he escrito para catedráticos ni críticos, sino para un lector no adoctrinado, que busca en las novelas verdaderas emociones y sentimientos reales, es cuando más a gusto me encuentro. Y porque, según se evidenció en el coloquio, el Club de Longares responde a esta autenticidad.

Nos acompañó en la charla el alcalde, Miguel Jaime, de Chunta Aragonesista. Hace varias legislaturas que preside el ayuntamiento, señal de que debe estar haciendo un buen trabajo.

Jaime me comentó algo que ya sabía y que viene confirmándose, y es el crecimiento de CHA en las encuestas. De celebrarse mañana las elecciones autonómicas, los nacionalistas aragoneses obtendrían mejor resultado que la última vez. Se trata de una buena expectativa para ellos y también sería una buena noticia para todos porque los chuntistas personalizan una serie de recursos, reivindicaciones, estímulos y características que no deberían amortizarse en el olvido político.

Sin embargo, Miguel Jaime me hizo notar que otros nacionalismos, lejos de colaborar con ellos, les están perjudicando. Obviamente, se refería al catalán y al vasco, las dos manzanas podridas del árbol nacional. La fobia de una amplia mayoría de españoles y aragoneses a esta caterva de, más que soberanistas, soberanos supremacistas, está perjudicando opciones mucho más leales con la Constitución. CHA renunció a la independencia de Aragón, prestando un servicio a nuestra comunidad. En Cataluña, sin embargo, sus nacionalismos de derecha e izquierda siguen practicando la ambigüedad, ahora el repliegue, mañana el chantaje. Mi sensación, tras haber tenido la oportunidad de conversar con algunos de sus líderes, como Jordi Pujol o Carles Puigdemont, es que iban y van de farol, beneficiándose ellos pero contaminando injustamente a otros partidos. En cambio, con los vascos siempre tuve la sensación de que amenazaban en serio…

Mientras el tiempo pone las cosas en su sitio, animemos a nuestros ciudadanos ejemplares, como los de Longares, a que sigan priorizando cultura y solidaridad.