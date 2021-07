Ha comenzado con fuerza el debate sobre el previsto boom de las energías renovables en España y, en concreto, en Aragón. Quiero aportar mi granito de arena al debate, poniendo sobre la mesa algunos detalles que, o se escapan, o son claramente sesgados, tal y como se están exponiendo.

Cuando predomina el análisis económico sobre otros aspectos como el poblacional, el técnico u otros de más hondo calado como el equilibrio territorial, se corre el riesgo de profundizar en las desigualdades de todo tipo.

Querer trasladar modelos de éxito en otros países, solo desde el punto de vista económico obviando realidades diferentes como la distribución de la población, el clima y, en general, el consumo diana de la energía, puede indicar que no se ha comprendido el problema en su integridad.

En concreto, en España es inviable la construcción de centrales de energías renovables con suficiente capacidad para abastecer los núcleos de población o áreas industriales en cercanía, por la simple razón del espacio. Poner como ejemplo a Alemania, con una distribución industrial y poblacional descentralizada que ya quisiéramos aquí, donde técnica y espacialmente es posible combinar pequeños núcleos de producción energética con su consumo en cercanía es no conocer la realidad rural, máxime por algún geógrafo. En Alemania esa solución es la más racional y, sobre todo, la más posible.

Creo que debemos dotar de infraestructuras de todo tipo al medio rural, y me refiero, pero no solo, a la generación de energías. Sería un error no obstante pensar que por sí mismas estas fuentes son una solución global a los muchos problemas que estas zonas tienen. En efecto, pensar que las compensaciones económicas que actualmente se están asignando por el uso y disfrute de las infraestructuras son suficientes para generar riqueza es una falacia infantil. El neocolonialismo impuesto al 4.º mundo rural en las sociedades desarrolladas solo ha supuesto la pobreza de gran parte del territorio, en concreto de España a favor de las zonas desarrolladas.

Empobrecimiento

Qué voy a decir, tan reciente está, que la sola producción de energía eléctrica o la extracción de mineral en Andorra-Cuencas Mineras no ha supuesto más que su empobrecimiento y vaciamiento. La monopolización de la estructura económica basada casi exclusivamente en el sector primario jamás ha ayudado al reequilibrio territorial, lo sabemos muy bien en Aragón.

Quizás sea el último tren que pase por Aragón para revertir el proceso imparable de desvertebración entre el medio rural y la metrópoli. No es suficiente con producir. Hay que transformar. Hay que transformar en cercanía, sí. El análisis de la situación es correcto. La solución debe ser otra. Hay que acercar la transformación, el sector terciario, a la producción. Debemos aceptar, con las matizaciones pertinentes de ubicaciones preferentes —el territorio aragonés así lo permite— la generación, pero, condición sine qua non, también la transformación.

Aragón, su Gobierno y también su gente deben luchar por impedir la construcción de nuevas autopistas de energía que, cual carguero mineral, alejen la riqueza bruta para que otros se aprovechen de ella.