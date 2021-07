Todos los años, a excepción del que pasamos semiconfinados, hay más hiperactividad en estas fechas que a finales de diciembre. Entregas de trabajos, proyectos que tienen como plazo antes de autodestruirse mediados de julio. Y este círculo enloquecido en el que nos hemos o nos han metido es cada vez a cambio de menos, menos días de vacaciones seguidos, menos desconexión con el trabajo, menos posibilidades de oferta turística porque los precios para el solaz veraniego no paran de subir. Esta carrera entre las ganas de huir y los últimos empujones se parará por unas semanas en ese espacio/tiempo extraño a la cotidianidad que es agosto. Por eso está el líder de la oposición intensificando su bronca con el Gobierno, con la democracia sin leyes porque, según él, ahora debe estar funcionando solo con normas de uso como los electrodomésticos, con parte del empresariado y de la Iglesia católica, con sus partidos hermanos de la Unión Europea, con todo aquel que no le dé la razón en el objetivo de derribar al Gobierno. Tiene prisa, porque sabe que dispone de poco tiempo si quiere alcanzar la Moncloa, y ha vuelto a redirigir su discurso en la misma línea que Abascal y Ayuso.

La inseguridad en su propio liderazgo le está llevando a derribar obstáculos en lugar de a saltarlos, no es ya su bloqueo a cualquier renovación de los órganos constitucionales, es su negativa a cualquier negociación sobre los asuntos económicos y sociales, lo hizo en la pandemia y continua en esa dirección. Es invisible ante los acuerdos de la concertación social, las relaciones multilaterales autonómicas o su interlocución con Europa a no ser para seguir manteniendo el no a todo. Mientras Abascal le come el terreno en la llamada a los desheredados de la tierra frente a la «casta», y Ayuso es la cara alegre de ese mismo proyecto que sube al estrado del Congreso con su anímico España me duele. Tiene difícil aguantar dos años con esa triste figura de caballero errante buscando escuderos a los que llevar la razón.

En este último esprint del gobierno con la llegada de los fondos europeos, la aprobación o tramitación de leyes de impacto social, el acuerdo para el sostenimiento de las pensiones, y sobre todo el reinicio de la negociación política en Cataluña con numerosas escenificaciones en los últimos días también se toma un respiro hasta septiembre que comenzará una nueva mesa de diálogo. Parece mentira que la vida vaya a continuar para todos dentro de un mes, hay algunos que creen que puede ser su último verano político y hay otros que estrenan oficina y 75.000 euros al año mientras la estrella de la derecha sonríe.