Tengo perfectamente interiorizado que sin el pago de impuestos es imposible mantener unos servicios públicos dignos y que todos debemos contribuir a su mantenimiento en función de nuestras rentas. Tampoco flaqueo cuando me toca pagar, ni he tenido nunca la tentación de hacer trampas al solitario. Sobre todo porque como asalariada por cuenta ajena todo, todito, todo lo que genera mi trabajo, el valor de mi casa y mis cuatro perras lo controla escrupulosamente el Gran Hermano tributario.

Pero esta semana han coincidido varias circunstancias que me han encendido en brea. La publicación de la lista de morosos de más de un millón de euros por parte del Ministerio de Hacienda, la detención del productor de televisión José Luis Moreno, miembro también de este privilegiado club, y el sablazo que me ha caído por haber estado en erte, tener dos pagadores y haber recibido del SEPE una cantidad de más que, pese a mi empeño, aún no he podido devolver.

Estando tan en erupción, me he tomado la molestia de ojear detenidamente los 75 folios que componen el listado de chorizos a los que, por cierto, nadie parece querer descolgar de su privilegiado palanquín. Si tienen tiempo y curiosidad, entren en la página web del ministerio. Es para llorar. Hay casi 4.000 morosos de más de un millón de euros, que en total deben al erario público 14.100 millones de euros. Una cantidad que dobla el último presupuesto del Gobierno de Aragón.

Se van a encontrar infinidad de constructoras, promotoras inmobiliarias, bodegas, despachos de arquitectura, industrias varias, del calzado, de carburantes, de extracción de áridos, de vigilancia, sociedades chinas... y luego personajes de esos a los que habría que quitar la nacionalidad y obligarles a trabajar en beneficio de la comunidad a la que estafan hasta el fin de sus días.

Desde el exzaragocista Gabi Milito al exbarcelonista Dani Alves, el nuevo entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, al que ya le han embargado el sueldo antes de ganarlo, el expresidente del Sevilla José María del Nido, el novio de la españolísima y patriotísima Norma Duval, el alemán Matthias Kuhn; actores, actrices, y más patriotas y españolísimos como Mario Conde o Rodrigo Rato, exministro de Aznar, sí del líder que da lecciones de moral y de honorabilidad política. Incluso aparece un empresario de start up que debe 5,5 millones de euros desde el año 2018 y se permite el lujo de dar conferencias para enseñar a emprender en los negocios y el juez Luis Pascual Estevill, que llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial y acabó entre rejas por corrupto.

Miles de millones sin cobrar, mientras a los mayores que reciben raquíticas pagas por su trabajo como inmigrantes en el extranjero les amenazan con abultadas multas si no las regularizan. Miles de millones sin cobrar mientras se embargan sueldos por el impago de un recibo del ICA o una multa no satisfecha en plazo. Y millones de españolitos de a pie, perplejos con que pese a tanto despiporre, este país siga adelante.

Feliz verano.