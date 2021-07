Las vueltas que da la vida. Siempre escuchando que lo normal aburre, cansa, no es divertido, y ahora casi matamos por recuperar la cotidianidad, la rutina, todo aquello que nos recuerde a lo de siempre.

Nos transportamos a esos momentos que huelen a nuestro día a día prepandémico. A charlas que entretienen en la canícula, a tortilla con o sin cebolla, a risas de primos, a cerveza fresca con amigos, al café de máquina de media mañana. Gran parte de nuestra pereza se ha convertido en ganas. De hablar, de escuchar, de viajar, de compartir. Ya lo vimos en cierta medida en Navidad. La cita familiar por excelencia, causante de roces y desidia a partes iguales para muchos, se transformó en una oportunidad de reencuentro. Porque no hay nada como que te prohíban hacer algo para querer hacerlo. Pocas cosas hay mejores que echarse de menos.

Afrontamos el verano con la vista puesta en cruzar pronto esa línea de meta. La que supone inmunizar a la inmensa mayoría de los ciudadanos y volver definitivamente a la normalidad. Sin casi, sin nueva. Solo normalidad. Entonces, probablemente, volvamos a quejarnos de las mismas cosas que antes. Las comidas de los domingos en casa de los suegros, la falta de tiempo para llegar a todo, de los muchos deberes que tienen los niños, de las pocas ganas de hacer la compra de los padres, de las largas filas en la caja para pagar.

De uno u otro modo, creo que será cierta la idea que desde marzo del año pasado nos ronda a todos. No seremos los mismos después de esta pandemia. El cambio quizá no sea tan profundo como imaginamos pero sí lo suficientemente importante como para ver algunas cosas de otra manera. El virus nos ha removido por dentro y difícil será que habiendo pasado, trastocado y arrasado en muchos casos nuestra vida, esta discurra por el mismo camino. Seguro que hará replantearnos aspectos de nuestro día a día. Desde la casa en la que vivimos y el lugar de residencia hasta el trabajo al que nos dedicamos y las relaciones que mantenemos. El tiempo que perdemos en determinadas situaciones que no conducen a nada o el que dejamos de invertir en nosotros mismos o los de nuestro entorno. No sé si los cambios que prácticamente todos llevamos en la cabeza se materializarán pero, en cualquier caso, habrán estado y seguirán ahí. Continuaremos, pero diferentes.

Hablando el otro día con un amigo, me decía que quizá este sea el momento de aprovechar para convertir en habitual lo que hasta ahora no lo era. El teletrabajo, las jornadas continuas, hasta las Eurocopas repartidas por varios países para llevarlas a todo el continente. Nada ha permanecido igual, todo ha sido reformulado. Veremos en qué queda la normalidad que se avecina.