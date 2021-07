Aragón lleva varios días viendo cómo crece la curva de contagios y, por tanto, la incidencia. Ayer fueron otros 156 casos más y la mayor parte de los contagios se producen en segmentos de la población muy jóvenes. Estas franjas de edades aún están sin vacunar y muchas personas que las integran han incrementado en las últimas semanas sus encuentros sociales, con salidas nocturnas y viajes de fin de curso que, parece que se está demostrando, están teniendo una incidencia directa en el aumento de contagios y una incipiente nueva ola de la pandemia. Ante esta situación, el Gobierno de Aragón ya está advirtiendo de que se podrían volver a decretar nuevas restricciones y limitaciones, que podrían tener su impacto en el ocio nocturno y en los establecimientos hosteleros. Por este motivo, es el momento de exigir y reclamar más responsabilidad social a aquellas personas que han suavizado sus medidas de higiene y de control. Porque la pandemia no ha terminado, el virus sigue presente y no se pueden relajar las precauciones. Ser ciudadano exige ser solidario y empático con los demás, y en un momento de tanta gravedad no caben excusas. Cualquier paso atrás por actitudes irresponsables supondrá un nuevo quebranto para la economía, una nueva sobrecarga de trabajo a los profesionales sanitarios y la consiguiente presión asistencial hospitalaria.

Es por tanto muy necesario una llamada a la responsabilidad, pero también sería una buena medida que la Administración autonómica, antes de tomar más medidas restrictivas, pudiera anticiparse a ellas mediante cribados voluntarios como se está haciendo en otras comunidades autónomas. No es una medida que evite la transmisión comunitaria que se puede dar si siguen los casos de forma indiscriminada, pero sí podría ser una forma eficaz para realizar cuarentenas y hacer un mínimo rastreo de casos. En cualquier caso, ante actitudes incívicas solo hay un responsable, aquel que las realiza.