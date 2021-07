Vacaciones escolares

Este ha sido el año en el que los escolares españoles se han ganado a pulso las vacaciones veraniegas. Muchas personas, entre las que me cuento, pensaban cuando empezó el curso que al poco tiempo volverían a cerrarse los colegios. Sin embargo, los datos demuestran que los contagios han sido mínimos, que la responsabilidad del alumnado para cumplir con las normas preventivas del covid ha sido ejemplar y que el profesorado se ha comportado con una deontología profesional envidiable. La faena es que, según han anunciado las autoridades educacionales, el próximo curso ni los alumnos ni los profesores van a poder librarse de la incomodidad que supone tener que soportar las mascarillas desde el inicio hasta la terminación de la jornada escolar. A la vista de cómo ha transcurrido este extraño curso, estoy completamente seguro de que tampoco habrá problemas el próximo.

Aunque el consejero aragonés de Educación dice que no ha habido retrasos académicos argumentando que este año el porcentaje de los que han aprobado la selectividad universitaria ha sido ligeramente superior al de años anteriores, hay datos objetivos para suponer que, a pesar del extraordinario esfuerzo realizado por los docentes, el alumnado ha terminado este curso con bastantes carencias académicas. Por eso, entiendo que la Administración educativa tiene la obligación de aprobar las medidas técnicas y económicas pertinentes para que este verano estén abiertos la mayoría de los colegios y para que en los mismos se lleven a cabo cursos de recuperación y de refuerzo pedagógico, junto con la práctica de actividades extraescolares, de ocio y deportivas, de manera totalmente gratuita. Me resulta imposible concretar el monto económico que un plan de esas características podría costar a las administraciones públicas, pero me temo que no sería excesivo. En cualquier caso, si se acepta que esa importante labor social debería ser atendida todos los veranos por las consejerías de Educación, este año resulta mucho más necesaria que nunca, tanto si cuesta mucho o poco.

Desde hace mucho tiempo, hay unanimidad entre los estudiosos del tema en defender que las escuelas, además de enseñar y educar, tienen otra misión social muy importante y necesaria: atender las necesidades de los niños y jóvenes fuera del calendario lectivo, durante las horas en que sus padres no pueden atenderlas por estar trabajando. Por desgracia, son muy pocos los padres o madres que pueden dedicarse a la educación de sus hijos cuando termina la jornada escolar y mucho menos durante los meses de julio y agosto al no haber nadie que tenga más de dos meses de vacaciones estivales, a no ser que sea docente. Antiguamente esas largas vacaciones escolares no suponían demasiado problema a las familias, ya que lo habitual era que las madres se dedicaran exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos. Más o menos, la cosa siguió funcionando satisfactoriamente gracias a que los abuelos tomaron el relevo de las madres, sobre todo en los casos en que disponían de la casa familiar en el pueblo.

Hoy el problema es mucho más grave por estas dos razones: por las deficiencias académicas producidas por la peculiar manera en que se han visto obligados a funcionar los colegios; y por los terribles efectos económicos que ha causado la pandemia en los millones de padres y madres que han perdido sus empleos de forma definitiva o parcial. Como siempre ocurre, las familias que pueden permitirse el lujo de pagar academias privadas, colonias y campamentos en el campo o cualesquiera otras actividades de ocio, no tienen ese problema. En cambio, lo tienen y de forma muy seria las familias con bajos recursos económicos. Ahora, el principal problema de bastantes familias no radica en no estar en condiciones de ayudar a sus hijos a fomentar los hábitos de estudio y a repasar los conocimientos mal aprendidos durante el año escolar, sino en no poder proporcionarles el alimento básico que necesitan para conservar la salud. La satisfacción de ambas necesidades (la pedagógica y la alimenticia) forma parte de las obligaciones de cualquier institución educativa. Educar, según su raíz etimológica (educare), significa criar y alimentar, e incluye todas las acciones que las sociedades llevan a cabo para criar, instruir o guiar a los individuos durante su desarrollo evolutivo.