El brutal asesinato a golpes del joven Samuel Luiz en La Coruña y las amenazas al editor de El Jueves por parte de Vox han puesto de nuevo en el primer plano no solo la violencia, sino los delitos de odio, que son aquellos que se cometen contra personas o propiedades que pertenecen a un grupo con características comunes como la raza, el origen nacional o étnico, la religión, el sexo, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar.

Hay dudas sobre si la brutal paliza a Samuel fue motivada por la homofobia. Una amiga de la víctima ha afirmado que el primer agresor le dijo «o paras de grabar o te mato, maricón», reaccionando así a una videollamada que fue entendida por el agresor como un intento de grabarle. Los investigadores tienen dudas porque los atacantes, que al final fueron entre seis y diez, no conocían a la víctima y no tenían por qué conocer su orientación sexual. Pero, en cualquier caso, el ataque ha sido interpretado como homófobo. La comunidad LGTBI es el segundo colectivo objeto de discriminación, después del racismo.

Si se confirma la motivación homófoba, se trataría de un delito de odio, delitos que no paran de crecer: desde los 1.172 registrados en 2013 hasta los 1.706 en 2019, último año del que hay estadísticas en el Ministerio del Interior. En la UE existe gran preocupación por este tipo de delitos, que, además, en un alto porcentaje (entre el 51% y el 79%, según los colectivos) no son denunciados por desconfianza en la Policía o por temor a represalias, entre otras razones. De esta situación es en gran parte responsable la proliferación de un discurso discriminatorio y estigmatizante de las minorías, en particular los inmigrantes y los colectivos LGTBI, por parte de la extrema derecha.

En este contexto se produce el señalamiento por parte de la cuenta oficial de Vox en Twitter del presidente del grupo RBA, editor de El Jueves, después de que esta revista difundiera varias viñetas que se mofaban de sus dirigentes. En una actuación absolutamente intolerable, Vox ha publicado la fotografía del editor y ha acusado a la revista de difundir «odio contra millones de españoles a diario». En el mensaje, en el que mencionaba la calle donde tiene su despacho y, en un perverso uso del lenguaje, aludía a la posibilidad de «exigir responsabilidades». Pero, al contrario de lo que pide Vox, a quien hay que exigir responsabilidades es al partido de extrema derecha por no aceptar la crítica y por incitar a responder con violencia a lo publicado por una revista.

En la UE deben estar vigilantes en un momento, además, en que la Unión está presidida por Eslovenia, cuyo presidente, Janez Jansa, es un seguidor de la política de Viktor Orbán en Hungría. El Parlamento Europeo reclama sanciones contra Hungría por la ley que equipara pedofilia y homosexualidad y veta hablar de homosexualidad en las escuelas y la presidenta de la Comisión acaba de conminar a Orbán a rectificar bajo la amenaza de perder los fondos europeos. Este es el camino contra quienes violan los derechos.