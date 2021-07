La prudencia es la madre de la ciencia. Frase sabia la de nuestros mayores cuando quieren hacer reflexionar sobre la necesidad de no actuar arrebatadamente. Prudencia es la que nos demandan nuestros dirigentes. Nuestra propia ministra de Industria, Comercio y Turismo, la primera, al pedir que no se despierten alarmas sobre no viajar a España. Muy cierto, señora mía.

La situación real “no se puede medir solo por la incidencia acumulada”, que tan poco es tan elevada (en torno a los 250 por cada 100.000, más que semanas atrás, pero bastante por debajo de la media de otros países europeos que se dedican a meternos el dedo en el ojo (véanse franceses, belgas, alemanes o ingleses).

Además, como bien dice, tenemos a casi el 50% de la población vacunada y no existe presión hospitalaria. Pues, perfecto, con los datos en la mano contraataquen las estrategias piratas de nuestros vecinos galos, que para no variar, siguen con su apestosa costumbre de querer acabar con la reputación de nuestro país.

Seamos también más inteligentes los medios españoles, y no pongamos el foco en imágenes que son la “excepción”, como señala con atino Maroto, cuando la generalidad de los españoles cumplimos las normas con devoción y nos comportamos de manera muy prudente.

Basta ya de hacernos flaco favor ante la arena internacional, seamos más hábiles que los Macron de turno que echan balones fuera, haciendo llamamiento a los suyos para que “eviten España y Portugal en sus destinos vacacionales, como consejo de prudencia y recomendación”, cuando en su propia casa están más apestados que nadie y son incapaces de convencer a la población para que accedan a la vacunación.

Me quedo con la PRUDENCIA a la española. Solo falta que nos la apliquemos más, y que vayamos todos a una.