No sé si Díaz Ayuso, heredera entre otros de Esperanza Aguirre que se proclamaba como liberal, se sigue identificando con esa ideología política o ya se adscribió claramente a la extrema derecha sin complejos y sin tapujos, marcándole el camino a su más que debilitado jefe. Todos juntos se han echado al monte del radicalismo ultramontano. Pero ello no es óbice para que ese esporádico uso de la etiqueta liberal en el ámbito del discurso se contradiga con los hechos. Es sorprendente cómo los partidarios de la reducción del Estado, del desmantelamiento de sus servicios públicos, (los que crean igualdad y justicia social), los enemigos declarados de un sistema impositivo justo, son los primeros en acudir a beber a las ubres de lo público. Los más ultra liberales son los que con más fuerza reclaman ayudas del Estado en esta pandemia. Los más ultra liberales son los que van de chiringuito en chiringuito viviendo opíparamente de los presupuestos de las Administraciones públicas. No hablamos de los chiringuitos de las playas. Hablamos de los enchufes, de los asesores incompetentes que de nada asesoran y ni aparecen, de las prebendas, beneficios, privilegios, chollos, enchufes, comisionados de la nada y para la nada perfectamente prescindibles… con los que se sustentan las redes clientelares de todos los colores, al servicio de quien los otorga. Se pagan favores hechos o por hacer. Y todo con dinero público, con ese que procede de los impuestos que pagamos entre todos. El último beneficiario es ese portento de la lingüística que se llama Toni Cantó que ya ha presentado su proyecto estrella alrededor del Día de la Hispanidad. Muy original. En fin, si sumamos el Tribunal de cuentas, puertas giratorias y otras canonjías tendremos un indicador de lo que queda por limpiar en nuestra democracia. A ver si les va entrando la vergüenza.