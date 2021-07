Una mujer aragonesa se sentará hoy por primera vez en un Consejo de Ministros del Gobierno de España. Será la socialista Pilar Alegría, que ayer recibió la cartera de Educación de manos de su antecesora, Isabel Celaá, tras prometer su cargo ante el Rey. El acto protocolario de traspaso de poderes ya fue toda una declaración de intenciones que ratifica alguna de las lecturas que se han hecho estos días. En una intervención más larga de lo habitual en este tipo de actos, Alegría apostó por la defensa de la educación igualitaria e inclusiva, la defensa de una FP como apuesta real y no olvidó la escuela rural, en un emotivo recuerdo a sus orígenes, en la pequeña localidad de la Ribera Baja del Ebro de La Zaida. Es precisamente esta reivindicación del origen rural una de las primeras declaraciones de intenciones de la flamante ministra. Sin duda, es una buena noticia que un aragonés ocupe tan alta responsabilidad, ya que no es precisamente algo habitual. Si bien es cierto que la cartera de Educación no es de las inversoras ni tiene gran capacidad de influencia territorial, puesto que las competencias están traspasadas, siempre es positivo que en el gabinete gubernamental haya personas que conozcan la realidad y los problemas de la comunidad autónoma.

Alegría siempre ha tenido buena prensa entre los sectores en los que ha ejercido su responsabilidad, como ocurrió durante su gestión como consejera de Ciencia y Universidad del Gobierno de Aragón durante el primer mandato de Javier Lambán. Incluso ayer resultó llamativa la benevolencia con la que la oposición en la comunidad autónoma recibió su nombramiento. Tanto el PP como Cs han sido críticos hasta la hipérbole con esta crisis de gobierno, pero en Aragón no ha tenido ni una palabra crítica hacia su nombramiento. Ni siquiera su anterior adversario político en el Ayuntamiento de Zaragoza, el actual alcalde Jorge Azcón.

Alegría, estuvo arropada ayer por gran parte del sector del socialismo aragonés que fue crítico con Pedro Sánchez en el traumático proceso del PSOE en 2016 (en el que Alegría jugó un papel determinante en la oposición precisamente a quien ahora la ha nombrado ministra) y que ahora está en plena sintonía con él. Este mismo sector fue además el que dirigió el PSOE aragonés antes de la llegada de Lambán, lo que da pie a numerosas lecturas ante lo que pueda suceder en los congresos del partido del otoño. Todo indica que la apuesta de Ferraz en Aragón es Alegría, pero respetando los tiempos que elija Lambán. En este nuevo periodo que se abre en el socialismo habrá que estar de nuevo atento a las alianzas que se puedan tejer ante el horizonte de las elecciones de 2023.