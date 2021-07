Al igual que sucede en todas las contiendas bélicas, también en la última guerra civil española (1936-1939) hubo un bando vencedor y otro perdedor. Muchos hombres y mujeres que pertenecieron al bando de los derrotados no pudieron educar a sus hijos por haber fallecido en el campo de batalla, por haber sido condenados a muerte al terminar la guerra, o porque se pasaron la mayor parte de sus vidas en la cárcel. Otros, en cambio, consiguieron rehacer sus vidas familiares sobreponiéndose como pudieron a las penalidades que les tocó padecer durante la posguerra y, por tanto, tuvieron la posibilidad de procrear y educar a sus vástagos. Es a aquellos niños y niñas a quienes quiero homenajear en este artículo.

Los infantes del bando perdedor, nacidos en la década de los años cuarenta del siglo pasado, salieron adelante gracias al titánico esfuerzo de sus padres y madres, quienes hicieron lo imposible para recibir las ayudas de los servicios del auxilio social y de la leche en polvo, enviada por los norteamericanos. Eso fue como el maná caído del cielo para aquellos famélicos niños (lo cual no impidió que muchos de ellos fueran presa de la tuberculosis) pues en una situación tan calamitosa como la que tuvo que superar esa generación el alimento espiritual adquiere una relevancia muy inferior al material. En la década de los años sesenta España logró un avance económico extraordinario como consecuencia de los planes de desarrollo que pusieron en práctica los ministros tecnócratas del Opus Dei, después de haber desplazado de los centros fundamentales de la economía a los ministros falangistas. Aquellos hijos e hijas de los perdedores de la guerra civil no solo no se beneficiaron de ese desarrollo económico sino que se convirtieron en los auténticos paganos. El sistema les forzó a emigrar a los países europeos sin dominar ningún idioma extranjero, con un nivel cultural bajísimo y con los bolsillos vacíos. El único bagaje material que portaban eran unas pesadas maletas de cartón atadas con cuerdas y repletas de esperanza en poder encontrar una vida mejor que la que habían llevado hasta ese momento. Garmendia, en su libro titulado La emigración española en la encrucijada, afirma que entre 1960 y 1970 los españoles emigrados a los países europeos enviaron a España 4.042 millones de dólares, lo cual permitió al gobierno financiar el 54,5% de las nuevas infraestructuras industriales. Es decir, no solo no se beneficiaron de la industrialización española, sino que además la financiaron.

La mentira más repetida en lo que respecta a la emigración española hacia los países centroeuropeos consistió en vender que todos los emigrantes marcharon con un contrato de trabajo en regla y supervisado por las autoridades. Tal y como muestran las decenas de libros y artículos que se han publicado (en bastantes casos, fruto de rigurosas investigaciones), esos contratos existieron para un significativo porcentaje de los más mayores. En cambio, la mayoría de los chicos jóvenes se marcharon a trabajar como peones en la construcción y en la hostelería sin ningún tipo de contratos laborales. Lo mismo les ocurrió a las chicas, que se fueron a trabajar como sirvientas en los domicilios de la burguesía europea en unas terroríficas condiciones de desamparo. Alejandro Salamanca relata que en algunos casos, bien por la intermediación de los curas españoles residentes en esos países, bien por los contactos de los paisanos que habían emigrado antes, muchos jóvenes regularizaron su situación, pero la mayoría continuó viviendo como emigrantes clandestinos durante bastantes años, sufriendo maltrato físico, violaciones y accidentes laborales que no se atrevían a denunciar. Y por si esas vejaciones no fueran suficientes, también fueron obligados por las empresas a vivir en residencias insalubres y mal acondicionadas pagando precios muy superiores a los del libre mercado.

Muchos de esos emigrantes regresaron a España al cabo de los años y otros permanecieron en esos países (según el INE, en el año 1999 continuaban residiendo en Alemania 140.000). Los que regresaron, gracias al importe de sus pensiones de jubilación, pudieron vivir tranquilamente. Sin embargo, en el año 2020 llegó esta maldita pandemia y aquellos héroes, a pesar de los méritos que tenían acumulados, no solo no pudieron disponer de una cama en las unidades hospitalarias de cuidados intensivos, sino que se les dejó morir impunemente en las residencias para ancianos sin ni siquiera recibir el consuelo del abrazo de sus hijos y nietos como consecuencia de una filosofía de vida basada en la ley del más fuerte y poderoso. Por todo ello, ahora que tanto se habla de la memoria histórica, considero que ha llegado el momento de reconocer públicamente todo lo que España (y en cierto modo, también Europa) debe a esa generación, cuyos padres y madres tuvieron la mala suerte de haber luchado en el bando perdedor de la guerra civil española.