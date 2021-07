Cuando un partido llega a formar parte del equipo de gobierno, en este caso del Gobierno de Aragón, asume responsabilidades, y debe tomar decisiones difíciles, asumiendo que parte de la ciudadanía no las entienda o no las quiera entender. Incluso llegan a parecer impopulares y arriesgadas, y que será necesario explicar para que se ponderen en su justa medida. Pero lo asumes, porque entiendes que es tu obligación y tu responsabilidad. Eso es gobernar.

El problema del tren en las comarcas turolenses es una enfermedad crónica, que hasta ahora no se ha podido solucionar. Año tras año y década tras década, el tren ha ido perdiendo competitividad, porque para el Gobierno de España ha sido un tema insignificante. ¿Motivos? Muy sencillo, son muy pocos votos los que hay en Aragón.

Lejos de formar un frente común por parte de todos los partidos, y unirse para reclamar un servicio esencial para Teruel, nos dedicamos a criticar y desprestigiar al consejero del Gobierno de Aragón que, en realidad, ni siquiera es el responsable del servicio. Se cuentan verdades a medias, o medias mentiras, que venden muy bien y son populares para recoger votos. Y la primera gran manipulación viene de cargar las tintas contra Aragón cuando realmente la competencia está en Madrid, pero qué lejos parece quedar Madrid cuando se trata de buscar respuestas. Para aquellas personas que no lo sepan, cada departamento del Gobierno de Aragón cuenta con un presupuesto anual, muy ajustado por cierto, para trabajar y desarrollar proyectos que sirvan para el progreso de nuestra Comunidad.

Presupuesto ajustado

El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda cuenta con un presupuesto para vivienda, carreteras y transporte por carretera, urbanismo y ordenación del territorio. Un presupuesto ya de por sí muy ajustado que si se dedica a pagar competencias impropias, irán en detrimento de las materias que sí le corresponden.

Sin embargo, el Partido Popular, concretamente la alcaldesa de Teruel, se dedica a criticar la postura del consejero de Vertebración. Reclama este servicio que, por supuesto, merece la ciudadanía, pero le da igual quien lo pague.

Por lo visto, a la señora Buj le da igual que se merme el presupuesto de vivienda para pagar un tren que no nos corresponde. Que haya menos servicios de autobús en el territorio, para pagar un tren que no nos corresponde. Por lo visto le da igual que se arreglen menos carreteras para pagar un tren que no nos corresponde

Una doble vara de medir que no aplica en otros ejemplos, como con el servicio de bomberos prestado por la Diputación Provincial de Teruel, aunque la legislación dice que el Ayuntamiento de Teruel debería asumir la competencia en materia de prevención, extinción de incendios y salvamento, al ser un municipio de más de 20.000 habitantes.

Lejos de ello, no solo no desempeña una competencia propia, sino que no aporta ningún tipo de compensación económica a la Diputación. Ha necesitado multitud de mociones durante varias legislaturas por parte de otros partidos hasta mover ficha. Y su discurso siempre ha sido el mismo: si pagamos desde el ayuntamiento un parque de bomberos, sería a costa de una merma muy importante del presupuesto que dispone este ayuntamiento y eso supondría perder servicios o de más baja calidad.

Pero también otros partidos van de abanderados de la defensa del tren, y encuentran un chivo expiatorio en el consejero Soro. Pero se equivocan de culpable, más bien deberían mirar a Madrid, hacia un Gobierno de España del que forma parte Izquierda Unida y al que apoya el diputado de Teruel Existe. Ambos tienen la posibilidad de exigir al Ministerio que acabe el ninguneo y cumpla de una vez con sus obligaciones.

En lugar de atacarnos las unas a los otros, es tiempo de buscar aliados, de unirnos todos los partidos de Aragón para remar todos en la misma dirección y que vean que, aunque somos pocos y tenemos diferentes maneras de entender la política, en esto vamos juntos, porque Teruel se merece un tren del siglo XXI. Por eso, digamos todos y todas a la vez, Basta ya.

(*) Portavoz de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Teruel