La encuesta de GESOP que publica hoy EL PERIÓDICO DE ARAGÓN registra un empate entre el PSOE y el PP en la intención de voto, con una ligerísima ventaja aún para el partido socialista, en contra de lo que habían pronosticado otros recientes sondeos. En este resultado puede influir que la encuesta se realizó después del cambio de Gobierno, bien recibido por la mayoría del electorado. Sin embargo, pese al codo a codo, casi la mitad de los consultados (46,9%) cree que las próximas elecciones las ganará el PP.

En general, el PSOE mantiene los resultados de las últimas elecciones del 10 de noviembre de 2019 (obtiene casi el mismo porcentaje y entre 118 y 120 escaños) mientras que el PP sube más de seis puntos y casi una veintena de diputados a costa de Vox y de Ciudadanos. Los socialistas encabezan la intención de voto, sobre todo entre el electorado mayor de 45 años, mientras que se produce un empate con el PP en el voto joven. El partido de extrema derecha de Santiago Abascal se deja casi dos puntos y una decena de escaños, mientras que la formación de Inés Arrimadas va camino de la extinción y pasa de sus 10 diputados actuales a solo 2 o 3, con una pérdida de casi tres puntos en intención de voto.

En la izquierda, Unidas Podemos (UP) prosigue su retroceso, perdiendo una decena de escaños hasta los 24 o 26, con casi tres puntos menos de porcentaje. Por el contrario, el partido de Íñigo Errejón, Más País, puede doblar los tres escaños con que cuenta ahora en el Congreso de los Diputados. El descenso de UP se produce pese a que Yolanda Díaz (posible, pero no segura, candidata) es la mejor valorada de los líderes, que, por lo demás, suspenden todos.

En conjunto, las fuerzas de derechas ganan en votos y escaños (hasta 163 en la banda alta de las horquillas) a las de izquierda, pero quedan lejos de la mayoría absoluta cifrada en 176. La izquierda, sin incluir a ERC, que conserva los resultados del 10-N, apenas llega a 152 escaños.

En cuanto al nuevo Gobierno, se produce un fuerte contraste entre cómo ha sido recibido y las expectativas de futuro. Casi la mitad de los encuestados (46,3%) lo aprueban. Sin embargo, la confianza en el Gobierno para el futuro se desploma. Siete de cada 10 tienen poca o ninguna y la desconfianza se impone incluso entre los votantes del PSOE, con una ligera ventaja para los desconfiados.

La encuesta ha preguntado también sobre los indultos a los presos independentistas. Pocas novedades, como no sea una cierta bajada de los contrarios en relación a otros sondeos. El 59,6% se muestra en contra de los indultos, con un 34,3% a favor.