Según el Génesis: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz; y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas».

La luz frente a la oscuridad es buena. Pero, el recibo de la luz pertenece al mundo de las tinieblas. No hay Dios quien lo entienda. Yo lo he intentado en numerosas ocasiones, y al final, he desistido.

Lo que sí es claro y trasparente que cada vez que te llega el recibo de la luz es para ponerte a temblar. Lo imprevisible es su cuantía, lo previsible es la subida. Y esta evolución se ha convertido en una constante, ante la que ningún gobierno, sea de derechas o izquierdas, no hace nunca nada para corregir este auténtico saqueo a los bolsillos de los españoles.

En el capítulo 3 – Luchar contra el cambio climático– del Programa de Gobierno entre PSOE-Unidas Podemos aparecen las siguientes propuestas:

–Elaboraremos un Plan de Reforma del Sistema Eléctrico que favorezca la transición hacia la descarbonización y unos precios asequibles para el consumidor y las empresas.

–Revisaremos los pagos por capacidad, con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad...

–Modificar la factura eléctrica con el objetivo de: reducir el porcentaje que representa el término de potencia…

Mas, da igual, el papel todo lo aguanta. Las subidas continuas y cada vez mayores. Desde el sector eléctrico han tenido siempre preparada una explicación de las subidas. El descenso de la oferta de la energía eólica y su sustitución por el carbón, cuyo precio está al máximo por el encarecimiento de los derechos de emisión del CO2, así como por la subida del coste del gas natural unida al incremento de los precios del petróleo. Da igual. Unas veces, porque ha hecho mucho frío, con el aumento del consumo en calefacción, y otra, porque hace mucho calor, de ahí el aumento del consumo en refrigeración. O porque se han paralizado las nucleares, no ha hecho viento, o no ha llovido... La llegada del verano es para temblar. Esto es alucinante. Ahora nos hacen el regalo caído del cielo de las horas valle, llana y punta. En la hora valle el precio de la luz es más barato y abarca las 24 horas del día del fin de semana y de 12 de la noche a las 8 de la mañana el resto de la semana. O lo que es lo mismo, deberemos planchar, usar la lavadora y el friegaplatos de madrugada. La aspiradora ya tendrá más problemas, para no molestar al vecino. De locura. Encima cachondeo.

Este recibo de la luz en un país con una ciudadanía menos sumisa sería insostenible. Aquí el nivel de desvergüenza de nuestras élites políticas, económicas y mediáticas, perfectamente ensambladas, es ilimitado. Un ejemplo. La Comisión Nacional de la Energía en 2015 señaló que las grandes compañías eléctricas, cobraron de más a los consumidores 3.588 millones de euros por los Costes de Transición a la Competencia. Y los gobiernos del PSOE y PP no han hecho nada para recuperarlos. Lo de las «puertas giratorias» en los consejos de administración del sector eléctrico es perverso. Ahora mismo, la presidenta de Red Eléctrica Española es Beatriz Corredor, ministra de Vivienda de España de 2008 a 2010 en el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y como consejero en Iberdrola está Jesús Ángel Acebes, ministro de Interior con Aznar.

Aquí no hay Dios que le meta mano. Lo lamentable y vergonzoso es, conviene recordar, que cuando algunas eléctricas fueron privatizadas, medios, políticos y egregios economistas nos dijeron que habría mayor competencia y que repercutiría en un mejor servicio a los ciudadanos, incluida la reducción del precio del suministro. Según informó en marzo de 2015, Facua-Consumidores en Acción, la privatización de las empresas estatales de electricidad provocó el encarecimiento del precio de la electricidad en un 78 % durante la última década.

¿No se puede hacer nada para cambiar este auténtico robo? Naturalmente que se puede. Lo permite nuestra Carta Magna. Esa a la que tanto mencionan los autoproclamados partidos «constitucionalistas». Fijémonos en el artículo 128.2. «Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general». Por ello, podrían reservarse al sector público servicios esenciales como el financiero o el energético –así considerados por el TC y el derecho comunitario–, así como la intervención de las empresas, que prestan tales servicios por el interés general. ¿No es de interés general ahora mismo la factura de la luz?

Por ello, un Gobierno podría intervenir las Eléctricas de acuerdo con el artículo comentado. Y estaría defendiendo el interés general de la ciudadanía, que entiendo es prioritario, y no los del lobi eléctrico. Seguro que no faltara quien argumente que eso es comunismo, socialismo, chavismo, etc. Admito esa valoración. Y dejar las cosas como están, con esa factura cada vez más cara, que no pueden pagar muchos españoles o lo hacen con muchas dificultades en medio de una crisis económica brutal, ¿cómo llamamos a esta situación? ¿Robo, latrocinio, expolio...? Ustedes mismos.