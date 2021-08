Ya estamos en agosto, sin comerlo ni beberlo. Cómo pasa el tiempo, madre mía. ¿Qué he hecho yo con mi vida?, me pregunto desesperadamente. Y entre el calor y la desesperación, dudo si entregarme al alcohol o no. Decido prepararme algo ligerito, como una columna veraniega: un tinto de verano casero. Vamos allá con la receta. Ingredientes: botella de vino tinto joven (de unos 4 o 5 euros es suficiente, no nos pasemos de sibaritas). Botella de gaseosa o de refresco de limón (yo prefiero la limonada a la gaseosa, pero para gustos los colores). Limón en rodajas (fundamental). Posibilidad de una botella de vermut (gana mucho, la verdad). Y por último, hielos sin conocimiento. El primer paso es llenar una jarra con hielo hasta la mitad. Se recomienda escuchar de fondo la canción Gracias al vino: «En ocasiones veo doble. Gracias al vino veo más que los demás. Gracias al vino se me suelta la lengua. Gracias al vino se me suelta el corazón». Si os convence la opción del vermut, echad una chorradica en la jarra (un dedo más o menos). A continuación echad la mitad de la botella de vino y la mitad de la botella de gaseosa o de la de limonada (con lo que queda de las botellas nos prepararemos cuando sea menester otro tinto de verano, por supuesto) y removed toda la mezcla. Antes de servir bien fresquito, agregad unas rodajas de limón para decorar la jarra. Y recordad que el tinto de verano resulta perfecto para acompañar las comidas y las cenas estivales. «Gracias a la cerveza se me suelta el riñón. Y gracias al vino vuela mi inspiración». Y si tenéis que conducir, preparaos en su lugar un mojito sin alcohol. Da el pego como bebida veraniega y molona, aunque sepáis meridianamente que con alcohol sabría mucho mejor, dónde va a parar. Pero si no se puede, no se puede. Hay que ser responsable.