Decir que conoces a tal o a cuál suele ser una buena respuesta a esa pregunta tan veraniega de ¿y tú de quién eres?. Yo tengo un salvoconducto de oro cuando subo al valle de Benasque. De Manu y Anuka. Es decir estos dos nombres y aparecen sonrisas. Aunque ya no están entre nosotros. No, no, no se equivoquen, que siguen bien vivitos y basketboleando, pero en otras latitudes. Son la muestra fehaciente de que al neorrural se le pilla cariño. Hay que currárselo. Y ellos lo hicieron durante un puñado de años entre montañeses, de ahí la facilidad de recepción si los mencionas. Se inventaron un club de baloncesto como excusa para educar y vertebrar un territorio donde «porque yo voy a ir allí y no vienen ellos acá». Cargados de paciencia, la calculadora mental de Manu y la sonrisa brillante de Anuka, se los metieron en el bolsillo. Y unas monedicas también. Literal. La organización del torneo Valle Escondido que edificaron es uno de esos eventos multitudinarios que dejan pasta en reservas hoteleras y gastos en bar, restaurante y actividades en mala época.

Dieron valor desde el deporte de formación, un submundo que cuenta con todas las pocas bondades de la ruralidad. Donde quizá no faltan infraestructuras básicas por inversión pública, es verdad, ni tampoco campo por donde correr, pero donde la poca población y las enormes distancias hacen que para competir a buen nivel uno tenga que migrar, comerse kilómetros por un tubo, bajar o subir a Zaragoza, rascar un técnico cualificado si eso existe, esforzarse un puñado más que el que tiene todo en su barrio de pedigrí o en el de al lado. El sustento de las familias, los patrocinios locales y el aporte público auxilia el deporte escolar en lugares donde es complejo abrir un colegio como para montar un equipo de nada.

Ahora que tenemos frente a nosotros el espejo de los Juegos Olímpicos, donde las medallas lo son todo, me gustaría que revisemos el lugar de residencia de estos deportistas meritorios. ¿Cuántos entrenan en poblaciones de menos de 5.000 habitantes? ¿Cuántos jugadores profesionales de fútbol o baloncesto han salido de Teruel, Cuenca o Soria? ¿Cuántos campeones se están escapando por no tener una oportunidad de igualdad?

Deportes al aire libre, individuales o minoritarios. O los tres a la vez. Es ahí donde cabe alguna ventaja por el entorno o donde el tesón, sacrificio personal y familiar o ser autodidacta compensan las complicaciones estructurales del mundo rural que alcanzan también a los futuros deportistas de élite. Si no viene un Manu y una Anuka para hacer crecer un oasis en el desierto.