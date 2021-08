El papel que durante años desempeñó el nacionalismo catalán como contrapeso de las políticas centristas en España ha sido asumido paulatinamente por la coalición que gobierna la Comunidad Valenciana desde 2015, con un presidente, Ximo Puig, que ha hecho bandera de la denuncia del 'procés' invisible de Madrid bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso y de la espiral de absorción de recursos y centros de poder desde la capital.

En las últimas semanas se ha desencadenado una polémica a partir de las declaraciones del presidente valenciano, en unos desayunos informativos, en las que desarrolló de nuevo sus argumentos contra la competencia desleal que ejerce la Comunidad de Madrid frente al resto de territorios «gracias a las ventajas de la capitalidad, que concentra actividades públicas y privadas», combinadas con una política impositiva más laxa que multiplica este efecto centrípeto hasta el punto de poder hablar de «dúmping fiscal». Allí también apeló a la necesidad de encontrar mecanismos de armonización fiscal entre las distintas comunidades autónomas que garantizasen «compartir con todos» los recursos acumulados en Madrid y la «mayor productividad generada por el apoyo público». Puig reclamó sin ambages una «contraprestación» sin que acabase de aclarar –tampoco de descartar– si este esfuerzo fiscal debía plasmarse en un impuesto específico que gravase a Madrid.

El apoyo expresado por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, llevó la polémica a una nueva dimensión, en la que el PP ha desempolvado todos los argumentos del agravio territorial hasta un punto que daría la razón a Puig en su paralelismo entre el rumbo político del 'ayusismo' y el 'procés'. Después de que Escrivá reconociese que «hay que seguir explorando» la propuesta de Puig porque «tiene mucho recorrido», las alarmas se encendieron desde el ministerio de Hacienda. En función de cómo se interpreten las sucesivas declaraciones de ambos, la ministra María Jesús Montero desautorizó a Puig y Escrivá al sentenciar que el Gobierno no apoyaba un impuesto específico para las grandes fortunas en Madrid, o simplemente matizó un equívoco al plantear que el debate solo reza de armonizar las políticas fiscales de las distintas autonomías.

El PP parece convencido de que la mayor parte de España no es sensible a los argumentos contra la macrocefalia madrileña. Un planteamiento que inquieta también en el Gobierno aunque desde posiciones periféricas se espere lo contrario. Pero más allá de cálculos políticos, la denuncia de Puig es fundamentada. Y más que justificada la necesidad de que un nuevo modelo haga contribuir a las rentas más altas en proporción a su riqueza sin que paraísos fiscales internos distorsionen una fiscalidad que debe ser progresiva y suficiente para soportar las políticas públicas. Si no a través de un impuesto específico para Madrid, sí por la vía de un modelo impositivo que la incluya y que compense de forma solidaria el cada vez más insostenible efecto de capitalidad.