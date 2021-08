En mi sueño hacía autostop; era una noche oscura y había una espesa niebla. Andaba desesperado: en la carretera no había nadie excepto yo. O mejor dicho, había algo: provenía de lejos y el objeto que fuera llevaba luces pero no eran los faros de un coche. Surcando entre la niebla se acercaba, se aproximaba. Cuando estuvo suficientemente cerca me di cuenta de lo que era: un coche de caballos. Sus luces se debían a unas lamparillas que llevaba a los lados; había cuatro corceles negros y un personaje con un látigo que les dirigía, y detrás se distinguía la mercancía que transportaba: un ataúd. El cochero se detuvo. «¿Le llevo?», me preguntó con una sonrisa macabra. «No, gracias», respondí apurado; no quería viajar al lado de un posible cadáver. Después de mi negativa, el coche de caballos prosiguió su camino y desapareció en la niebla tan rápido que pareció esfumarse en el aire. En mi siguiente sueño, me encontraba con mi madre en la calle esperando coger un taxi para ir a la clínica; pronto vi uno con el letrero libre. Levanté el brazo y el taxi frenó a unos metros. Nos acercamos y abrí la puerta de delante; antes de haberme sentado vi el rostro del conductor y lo reconocí: tenía la misma sonrisa macabra. Salí rápidamente y le dije a mi madre: «Vámonos, no quiero subir a este taxi». Detrás una señora me preguntó: «¿Cogen el taxi?». «No, no», respondí. La señora entró. Mi madre me miraba desconcertada por mi actitud. El coche arrancó. «¿Por qué demonios no lo has querido coger?», me preguntó mi madre. «Mamá, ese coche lleva la muerte», susurré. Y durante un pequeño lapso de tiempo observamos el vehículo que se alejaba. Y de pronto vimos cómo un autobús se cruzó con él arrollándolo y estampándolo contra el escaparate de una perfumería. Mi madre me miró atónita. Fuimos andando al hospital.

*Escritor y cuentacuentos