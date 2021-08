Houston, tenemos un problema: hay varias decisiones de altos tribunales en nuestro país que han puesto de actualidad este verano de 2021 la frase que pronunció hace muchas décadas el entonces alcalde de Jerez: la Justicia es un cachondeo. Y otra, vitriólica y también antigua, de Alfonso Guerra: los jueces españoles son independientes, algunos actúan con independencia incluso del sentido común. Con todo el respeto que merecen sus señorías, me atrevo a decir que es demasiada la frecuencia con la que sus sentencias bordean (o sobrepasan) la raya que separa la acción política de la judicial y que los españoles asistimos estupefactos y desconcertados a la intervención de las togas en materias tan ajenas a sus conocimientos como las medidas que se adoptan para combatir al coronavirus.

El desconcierto no procede tanto del contenido de esos fallos como de la sorprendente variedad de respuestas que ofrecen a las mismas cuestiones y de las profundas divisiones que generan entre miembros de un mismo tribunal. Valgan como ejemplo de lo primero los Tribunales Superiores de Justicia, que en algunas comunidades otorgan al ejecutivo autonómico capacidades como decretar el toque de queda y en otras se las niegan. Y, como ejemplo de lo segundo, la sentencia del Constitucional que declara ilegal a posteriori el confinamiento que se decretó en la primavera de 2020… con seis votos a favor, cinco en contra y un magistrado de menos, que dimitió hace más de un año y no ha encontrado sustituto. Por no hablar de todos los que tienen su mandato caducado o del Consejo General, cuyos miembros llevan camino de eternizarse en el poder si la Naturaleza no lo remedia.

Jesús López Medel, un prestigioso jurista poco sospechoso de simpatías hacia el Gobierno (siempre ha estado vinculado al PP, e incluso fue diputado por ese partido), decía en un artículo reciente que, para no causar desconcierto e inseguridad, las decisiones judiciales deben ser previsibles e incluso en buena medida predecibles. Ello no significa, claro, que se hurte a los magistrados su derecho (y hasta su obligación) de interpretar las leyes, sino que esa interpretación tiene que estar sometida a criterios jurídicos bien razonados y sobre los que existe un amplio consenso entre los especialistas. En ningún caso la Ley puede ser interpretada con excesos imaginativos o caprichosos que, inevitablemente, hacen pensar en prejuicios ideológicos o simpatías políticas (legítimas, por supuesto) de los magistrados a la hora de emitir su fallo.

Porque este, y no otro, es el problema, digámoslo con claridad. La Justicia atravesó la Transición sin vivir una reforma como la que sí vivieron las Fuerzas Armadas (junto con el benéfico efecto del ingreso en la OTAN) para eliminar las adherencias franquistas, así que los jueces de la Dictadura pasaron a los tribunales democráticos sin ninguna clase de filtro. Cierto es que apenas debe de quedar algún juez de los que actuaron hasta 1978, pero nadie discute que la judicatura sigue siendo mayoritariamente conservadora e incluso fuertemente conservadora, lo que no refleja la realidad española y explica las cíclicas reclamaciones del PP para que sean los propios jueces quienes elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo no va a reclamar, si eso le garantiza mayorías conservadoras, digan las urnas lo que digan?

A ello se ha venido a sumar el manoseo político al que unos y otros vienen sometiendo desde hace muchos años al CGPJ (responsable de los nombramientos en los tribunales más importantes), traducido en un impúdico reparto de sillones que sienta en el órgano de gobierno de los jueces a magistrados de confianza para los partidos, a los que deben sus cargos. Y, por si eso fuese poco, tampoco olvidemos el penoso espectáculo de filibusterismo al que se aferra el Partido Popular para mantener en él la misma composición que tuvo en la primera legislatura de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, mientras busca pretextos para no renovarlo como exige la Constitución.

Eso es lo que subyace detrás del desconcierto ciudadano ante las decisiones judiciales de las que hablábamos y la desconfianza hacia la Justicia. Todos dicen que no es bueno judicializar la política… cuando no les beneficia hacerlo. Pero, de forma muy especial, la derecha ha hecho de los recursos ante los tribunales una forma de oposición cuando los números no la favorecen en el Parlamento. Y lo viene haciendo desde el principio de la democracia, una actitud a la que ahora se ha sumado Vox con entusiasmo. Recordemos: divorcio, aborto, reforma del Estatut… Un interminable rosario.

Todo ello con el añadido de la corrupción. Está reciente el auto de la Audiencia Nacional, firmado por un magistrado que ha estado diecisiete años destinado en puestos internacionales de poco trabajo y altísimas remuneraciones (López-Medel dixit), siempre nombrado por gobiernos del PP. Un auto, digo en el que se reduce la responsabilidad de la Operación Kitchen a mandos policiales y al ex ministro de Interior, a pesar de los muchos indicios y testimonios que apuntan a la ex secretaria general e incluso al propio Rajoy.

Para no mencionar los dudosos negocios del rey emérito, que investiga la Justicia suiza y ofrece casi a diario nuevas cuentas opacas, nuevas millonadas que van y vienen por paraísos fiscales y nuevas evidencias que no son fáciles de explicar (o sí), mientras los jueces españoles avanzan con tanta lentitud que parecen tortugas con toga y todavía no han considerado oportuno ni siquiera llamar al monarca jubilado para declarar sobre esos extremos.

Lo dicho: Houston, tenemos un problema.