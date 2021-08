La crisis energética y la indiscriminada subida de precios de la luz nunca pasará en un gobierno progresista. Ni con los bienaventurados del PSOE ni con los advenedizos de la varita mágica de Podemos. La cosa se arreglará en cuestión de días con ellos y no con los austericidas y mayordomos de las eléctricas del PP. Se hará por decreto sino hay consenso parlamentario y España tendrá unas tarifas justas. Ya no habrá más pobreza energética. Las eléctricas sufrirán la justicia social de un gobierno del cambio. Porque con Sánchez todo irá bien.

Esto venía a ser el discurso pobre y sin fondo de la última campaña electoral en la izquierda. Llegó el tan ansiado cambio que pondría a este país donde se merece. Y con la dignidad de la gente en primer lugar. Dicho, y no hecho. Las políticas públicas tienen siempre más aristas enrevesadas que en los mensajes electorales. Y ahora la demagogia electoral le explota al Gobierno de Sánchez cuando la tarifa eléctrica está alcanzado cada día récords históricos.

Si al cóctel de la demagogia le faltaba algo es precisamente lo que ya anunció esta semana el nuevo apóstol del sanchismo, Felix Bolaños. La solución para evitar el quebranto económico de millones de familias no es otro que la creación de una empresa pública para gestionar las centrales hidroeléctricas. ¡Qué astucia! No nos merecemos este ingenio desbordante. ¿Cómo no se le habría ocurrido a nadie?

Sería una buena idea si sirviera para algo. La gran mayoría de expertos, con el mismo Banco de España a la cabeza, lo tienen claro: es un parche casi inservible. El mismo Gobierno lo descartaba hace pocas semanas por no ser útil y ahora lo considera una decisión razonable. Esto contradice a los expertos cuando avisan de que no es ni la solución a corto ni a medio plazo. Por lo que el debate abierto por el Gobierno con esta nueva empresa pública milagrosa no es más que otra cortina de humo para evitar atajar lo urgente.

No estamos para parches. Y sí para ideas realistas que amortigüen el golpe del tarifazo de la luz en la recuperación económica tras la pandemia. Hay instrumentos. Sobran improvisaciones. El Gobierno debería proponer un plan meditado y consensuado con el sector, sin olvidar el peso de Europa en el precio de la energía. La revisión del mecanismo que fija los precios de la luz se hace en otros países europeos. Son capaces de modularla para evitar que se disparen los precios con tanta volatilidad.

Quizá entre tanta ocurrencia sea mejor cerrar la boca y dejar de culpabilizar a todos menos a uno mismo. Buscar soluciones reales y con una perspectiva amplia. Y evitar llegar al absurdo de que la mitad del Gobierno se movilice en la calle contra la otra mitad por no resolver un problema que alardeaban de la solución cuando desde la oposición todo son palabras vacías.