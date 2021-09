El derrumbe acelerado en las últimas semanas de los 20 años de intervención de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán llegó ayer a su punto final. Y lo hizo con un estruendoso fracaso, por más que se quiera argumentar, como hizo Boris Johnson, que la misión se ha cumplido porque se erradicó la presencia de Al Qaeda y se evitaron atentados yihadistas desde el santuario afgano. El objetivo inicial de la intervención, tras los atentados del 11-S, quedó muy atrás después de dos décadas de ocupación, miles de vidas perdidas, cientos de miles de refugiados y miles de millones invertidos en modelar las estructuras de Gobierno, las fuerzas armadas y la misma sociedad afgana. Los últimos militares de EEUU en abandonar Kabul no han dejado atrás a un país aliado y de fiar enclavado en las fronteras de las repúblicas exsoviéticas, de Irán, de China y de Pakistán. Desde el punto de vista geoestrátegico lo que dejan a sus espaldas ya no es un régimen tribal aislado en sus montañas sino un vacío que ya se están apresurando a llenar China, la URSS, Irán y las monarquías del Golfo, mientras Occidente queda sin presencia alguna tras no reconocer diplomáticamente el nuevo régimen. Estados Unidos ha convocado el próximo lunes a sus aliados para debatir su postura tras la retirada: un gesto de multilateralismo vano tras la negativa a atender las peticiones de varios países europeos en los últimos días.

El movimiento talibán que amparó a Osama bin Laden vuelve a estar asentado en el poder. Pero con proclamas de respeto a las vidas de quienes hasta hace unos días eran sus adversarios y vagas promesas de tolerancia y de respeto a las mujeres. En cuestión de días se podrá corroborar hasta qué punto estarán dispuestos a cumplir los términos en que, no puede olvidarse, la Administración de Donald Trump abandonó el país en sus manos para poder retirar sus tropas. Una retirada con fecha fija que dejó sin margen de maniobra a su sucesor, desbordado por las circunstancias.

El primer compromiso que será sometido a prueba será el de dejar partir a los afganos que quieran abandonar el país. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha reclamado (con la abstención de China y Rusia) que los talibanes aseguren que su territorio no se use para amenazar ni atacar a ningún país y que garanticen el libre movimiento de su población. Con la rama local de Estado Islámico abiertamente hostil, parece razonable esperar que convertirse de nuevo en santuario terrorista. Aunque no hasta el punto de tolerar las actuaciones de EEUU en forma de ataques de drones con potenciales víctimas civiles inocentes, que la Administración de Biden aspira a mantener.

Las garantías de libre salida de Afganistán deberían concretarse creando una zona segura en el aeropuerto de Kabul gestionada por las Naciones Unidas o por países con capacidad de llegar a acuerdos aceptables para los talibanes, como Turquía o Qatar. Confiar en que, sin ninguna presencia de este tipo sobre el terreno, las condiciones de evacuación sean seguras es mucho confiar.