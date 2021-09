Mira que me duele, pero voy a empezar con Afganistán. Y me duele porque hace veinte años, ya escribí columnas sobre la situación de sus mujeres, y tengo sensación de déja vu, de «pa qué nos hemos molestado». Esto sí que es un giro de 360 grados. Podría coger una de aquellas columnas y repetirla íntegra, pero quiero dar un paso más. No voy a volver a hablar de su opresión, del burka, del machismo rampante que hace que para muchos afganos sea tan cómodo simpatizar con los talibanes (normal: por la gracia de su dios, mal entendida, cualquier mujer se convierte para ellos en una esclava doméstica y sexual, quién se resistiría a algo así).

Por eso quiero hablar de la iniciativa #YoAcojo, por la que unas 3.500 personas han firmado un compromiso para ofrecerse a acoger en su casa a una refugiada afgana. He buscado la iniciativa y está ya cerrada, pero es un gran ejemplo de responsabilidad civil, de dar un paso al frente y hacer algo de verdad, en vez de lamentarse (o escribir columnas). El documento se le ha entregado a Jesús Perea, secretario de Estado de Migraciones, y es de suponer que no irá a ninguna parte, porque la burocracia lo paralizará. Pero me gustaría saber qué tienen que decir a eso los que se oponen a que vengan refugiados a España. Si yo les ofrezco mi casa, mis cuidados, mi dinero, ¿tampoco así les abriríamos la puerta? Quiero un solo argumento de por qué no puedo abrir mi hogar a una persona refugiada por motivos humanitarios, para salvarle la vida. Frente al egoísmo medular de los de siempre, estaría bien que se buscaran fórmulas imaginativas desde las instituciones para hacer sitio a los que vienen. Porque van a venir. Se pongan como se pongan los de siempre.