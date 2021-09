Es el momento de arriesgarse. No nos queda otra. Hay que insistir en recuperar nuestra normalidad conviviendo con la pandemia. El virus tiene que normalizarse de la misma manera que hemos interiorizado las restricciones sanitarias. Nuestro día a día nos obliga a entendernos con la nueva normalidad. Se ha instalado un no derrotista en la sociedad que se traduce en una sobreprotección excesiva. Hace meses era entendible por las cifras dramáticas de fallecidos y sin soluciones científicas para combatir al virus. Pero ya no estamos como antes. Hay que arriesgarse.

El debate sobre la celebración o suspensión de las Fiestas del Pilar marca ese síntoma. Y debe prevalecer el sí. Las Fiestas del Pilar deben celebrarse con cautela sanitaria pero recuperando el ánimo festivo. La realidad epidemiológica a día de hoy no es ni mucho menos que la misma de hace un año. Hay más de un 70% de vacunados; existen mecanismos de control de contagios (test de antígenos o medidor de temperatura); o la incidencia acumulada de Zaragoza está por debajo de la media.

¿Es un riesgo real? Sí, evidentemente. Como todos los actos o eventos que se están celebrando por el país. Desde Valladolid a Valencia, hay fiestas. Nuestra normalidad no es la misma que antes de la pandemia. Como no lo es la entrada a La Romareda, la reserva de un restaurante o un concierto en Veruela. Y en octubre habrá más de un 85% de la población vacunada y Sanidad -casi seguro- deberá relajar las restricciones actuales.

Con cautela y prudencia, la ciudad de Zaragoza tiene que salir adelante y comenzar su normalidad dentro de las circunstancias sanitarias. Hay que celebrar unas Fiestas del Pilar distintas, condicionadas y adaptadas a la realidad de la pandemia. Pero hay que atreverse: sí a la Ofrenda de Flores, sí a conciertos con poco aforo y sí a disfrutar de nuestras calles.