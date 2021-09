Según lo que más o menos estaba previsto, el Consejo Local de Aragón ampliado (organismo que aglutina al Gobierno de Aragón y las entidades locales) acordó ayer ampliar la suspensión de las fiestas patronales hasta el 31 de octubre. Esta decisión tiene un gran impacto porque afecta a Zaragoza, cuyos Pilares atraen cada año a miles de personas y son la mayor manifestación popular de cuantas suceden en la comunidad autónoma. Además de Zaragoza, también se ven afectadas otras localidades que celebran el 12 de octubre su día grande, como Fraga, Calanda o Pedrola.

La suspensión de las fiestas, sin embargo, no implica que no vaya a haber actos. De hecho, hay actividades programadas, aunque las que incluyen más afluencia de público sin control, como el pregón, el Rosario de Cristal o las vaquillas no se celebrarán. El acuerdo fue consensuado y atiende a la lógica a causa de la pandemia. Parece una decisión razonable porque la prioridad absoluta es vencer el impacto del coronavirus que tanto dolor y presión hospitalaria está generando en el planeta desde hace 20 meses.

El acuerdo alcanzado ayer entra dentro de toda lógica y es responsable. Hay que evitar otra ola, como las que se han dado coincidiendo con las fechas del calendario que coinciden con actividades festivas.

Sin duda, es una noticia triste para todos pero inevitable. En cualquier caso, y como argumento optimista, hay que tener en cuenta que en esta ocasión habrá actos, algo que no pudo suceder el año pasado, y la situación permite abrir la mano mucho más que hace tan solo 12 meses.

Los datos epidemiológicos son mejores ahora que hace tan solo unos meses, y se ha logrado gracias al esfuerzo ciudadano y al buen ritmo de vacunación, que sobrepasa el 70% de la población y se prevé ampliar en los próximos meses. Sin embargo, aún hay una parte importante de la ciudadanía que no tiene la pauta completa, lo que garantizaría la inmunidad de grupo. Por tanto, hay que mantener las cautelas y no es el momento de tomar decisiones precipitadas.

Tras la decisión tomada, que no impide que se celebren actos culturales y lúdicos con el respeto a las medidas sanitarias que hay que mantener, solo cabe pedir a la ciudadanía responsabilidad. La misma que la gran mayoría está demostrando todos estos meses. Por eso, y por respeto a todas aquellas personas que lo han pasado mal o son susceptibles de pasarlo, merece la pena un esfuerzo más y evitar las concentraciones no autorizadas, los botellones o los actos incívicos. Es mucho lo que nos jugamos todos como para tomárselo en serio.