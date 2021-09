«¿Me llamaba, señor?». «Así es». «Usted me dirá, señor». «Quiero que me mates». «¿Qué, señor?». «He dicho que quiero que me mates». «Pero ¿por qué, señor?». «Quiero morir, eso es todo. Estoy cansado de mandar». «¿Cansado? ¿Cansado de mandar?». «Así es». «No le entiendo, señor». «Tu deber no es entender, es obedecer». «Pero...». «¡Obedece!». «No creo que pueda, señor». «Sí que podrás. Debes hacerlo». «¿Cómo, señor?». «Como quieras. Pero hazlo rápido. Con la pistola del primer cajón... O como quieras». «Pero señor...». «Nada de peros». «No me puede pedir eso, señor. No soy un asesino». «Eres un esclavo. Y un esclavo hace lo que le manda su dueño». «Pero señor, no le puedo matar así, a sangre fría». «¿Por qué no?». «No soy un salvaje, señor». «Pues aprende a serlo». «Señor, no es justo conmigo». «Ya lo sé. Tampoco lo soy conmigo mismo. Pero soy el amo y se me debe obedecer». «No es tan fácil, señor.

Son muchos años a su servicio...». «Lo sé. Soy un viejo... Y debo morir». «Yo también soy viejo, señor». «Lo sé, y vas a morir como no me mates». «¿Y si lo mato, señor?». «Pues moriré yo. Es evidente, ¿No?». «Sí, señor». «Bien, ¿Qué vas a hacer?». «Lo voy a matar, señor». «Eso está bien». «¿No bromea, señor?». «Claro que no. Sería la primera vez». «Eso es cierto, señor. Usted nunca bromea». «Por supuesto que no». «Pero de todas formas parece una broma, señor». «Ya basta. Toma la pistola que hay en el primer cajón y mátame. ¡Venga! ¡Tómala!». «¿Ésta?». «Sí. Ésa es». «No puedo disparar, señor». «Apunta y dispara». «No puedo, señor». «¡Apúntame!». «Bueno...». «Bien. Así está bien. «Ahora dispara». «No me pida eso, señor». «¡Dispara!». «¡No puedo! ¡No! ¡No puedo!». «¿Que no? Pues trae aquí el arma. ¡Y toma plomo, imbécil, por no obedecer! ¡Toma, toma, toma...! ¡Para que aprendas! .