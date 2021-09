El paraje parece un cementerio de coches en mitad de la nada. La bajada no es apta para todos los vehículos. Mejor aparcarlo en territorio jabalí. Unos palotes pintarrajeados de fosforito marcan que pronto comenzarán las inminentes obras. Dos kilómetros de pista mala y mucha faena. El acceso a Iscles son zancadas de razón para comprender su abandono. Estaba lejos de la electricidad y el agua, de la carretera, en un cerro con torrenteras, tierras royas y bravas. Ahora Iscles renace. Levantaron la escuela y poco a poco fueron elevando otras casas donde habitan familias y niños. Tienen un huerto ecológico, montan cursos de formación en construcción tradicional para financiarse y con placas solares consiguen la justa energía para tener luz, conservar los alimentos y lavar la ropa. No es existencia para todos. Eso no excluye que es una alternativa posible. Real.

Muchos ejemplos en el Alto Aragón tienen distinto pelaje y señalan que estos procesos son largos y gratificantes, en el anhelo de otro tipo de existencia que no subsistencia. Empenta Artieda es la mejor muestra de movilizar un pueblo desde las nuevas sinenergías, acción participativa, viva, joven en confluencia con la esencia de la tierra y el cuidado de los mayores, un progreso sostenido y atractivo. Aragonés y reivindicativo. Contra la despoblación con hechos y verdades lejos de gurús de libretos vaciados desde Zaragoza.

Hay muchos más. En Sobrarbe son orgullo. En La Fueva se esconde Caneto con su nueva escuela con más de veinte críos. No olvidemos la lucha de dignidad de Jánovas. Ni a Paca. Sangre aragonesa que emocionaba en la lucha. O Morillo de Sampietro con olor medieval de su iglesia y las ovejas sueltas frente a Sestrales. Los nuevos poblados de La Solana escondidos del consumismo. En A Guarguera, ya en el Alto Gallego, crece Aineto desde la casi desaparición; seis censados en 1970 y más de 40 actuales. O los holandeses perdidos en Suelves que han ganado la pelea por su carretera. ¡Gefeliciteerd!

Hippies. Vagos y maleantes. ¿Seguro? El regreso a los despoblados no es cosa de unos locos, ni de tontos, ni de unos chalados fuera del sistema. Ni mucho menos pueden señalarles como dejados. Súbete tú al andamio a levantar una casa caída, busca recursos, negocia con los abuelos la venta de los terrenos, con la eléctrica una cesión, hay que saber de agricultura, ingeniería, mecánica, construcción, hay que currar con las llagas de las manos, lo gordo del corazón y todo el cerebro. Hay que querer. Y se puede. Y hasta quizá sea este el camino más cuerdo.