El pasado 31 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de una nueva ley orgánica del sistema universitario, que contiene 107 artículos y 15 títulos además del preliminar. Resulta imposible resumir en un artículo el contenido de todos y cada uno de los aspectos contenidos en el documento de 90 páginas. Por ello, me voy a referir únicamente a los tres ámbitos que, según sea su configuración, pueden mejorar o empeorar la calidad de nuestras universidades: profesorado, investigación y alumnado. Los restantes contenidos no tienen ninguna relación con los factores que todos los estudios empíricos consideran fundamentales para mejorar la calidad de las universidades aunque es bien cierto que algunos, como es el caso de que por primera vez desaparezca el requisito de pertenecer al cuerpo de catedráticos para ser rector y que se modifique el procedimiento de su elección, pueden ser un arma muy poderosa para que los políticos controlen la universidad.

En estos últimos años los rectores han prostituido la figura del profesor asociado para disponer de miles de docentes con contratos temporales, mal pagados y pésimamente preparados. Esta nueva ley pretende acabar con esa infamia obligando a las universidades a que el profesorado con contrato temporal no supere el 20% de la plantilla y que el porcentaje mínimo de docentes numerarios no sea inferior al 55%. Sin embargo, no menciona ningún cambio en el procedimiento de selección del profesorado ni en la composición de los tribunales evaluadores con el fin de evitar la endémica endogamia de las universidades públicas españolas.

En cambio, deja muy claro que en los concursos a plazas de docentes habrá reserva y requisitos de acción positiva para las mujeres, como asimismo que tendrán prioridad sobre los hombres en igualdad de idoneidad, lo cual puede ser inconstitucional. De acuerdo con lo que se denomina perspectiva de género, el proyecto especifica que será condición imprescindible para el reconocimiento oficial de los campus universitarios contar con un plan de igualdad de género tanto en política como en recursos, así como un protocolo contra el acoso sexual a la mujer. Para garantizar el cumplimiento de esos requisitos prevé la creación de unidades de igualdad y de diversidad, sin concretar quiénes las integrarán ni cómo actuarán. Tampoco hay un solo artículo dedicado a subsanar la absoluta falta de formación psicopedagógica del profesorado universitario.

Lo que realmente diferencia a un instituto de enseñanza secundaria de una universidad es que aquí, además de enseñar, se investiga. Por eso, el aspecto más positivo de este proyecto de ley es que obliga a todas las universidades a emplear un 5% de su presupuesto a la investigación. Sin embargo, esa exigencia puede convertirse en algo muy perjudicial, ya que exige priorizar los proyectos de investigación que favorezcan la inserción social de las minorías y, sobre todo, los realizados y dirigidos por mujeres. Igualmente, tendrán prioridad las investigaciones que promuevan la memoria democrática. Es decir, se deja de lado la calidad de las investigaciones en favor de eso que denominan perspectiva de género y de su politización en una única dirección.

Como dijo Ortega y Gasset en su ensayo titulado La Misión de la Universidad (1930), la función genuina de los estudiantes es estudiar eficazmente y para ello es necesario que accedan bien preparados y motivados. Difícilmente van a poder realizar esa obligación, dado que este proyecto de ley les concede una serie de derechos y de funciones de representación en todos y cada uno de los órganos de gobierno universitario, incompatibles con el estudio.

Sorprende que no haya ni una sola mención a la reforma radical de las pruebas de acceso a la universidad, en las que, como es bien sabido, aprueban la práctica totalidad de los alumnos. Son muchos los estudiantes universitarios que abandonan sus estudios, o que cambian de carrera, por el mero hecho de obligarles a elegir un grado específico desde el primer año. Pienso que esa pérdida de tiempo y de autoestima descenderá notablemente, ya que el proyecto prescribe que en el currículum académico del primer curso habrá pasarelas muy vinculadas a la formación profesional, junto con asignaturas correspondientes a diferentes áreas de conocimiento, debiendo realizar la elección definitiva al inicio del curso segundo, lo cual me parece muy positivo.

Quiero terminar dejando en el aire una duda que me atormenta. ¿Cuáles pueden ser los motivos para haber optado por una estructuración curricular de las carreras universitarias que nos aleja de la mayoría de los países europeos, al prohibir los grados de tres años y los máster de dos (esa es la estructura en la mayoría de los países europeos) y sustituirlos por grados de cuatro años y máster de uno? .