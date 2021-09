Pese al denodado esfuerzo de los ideólogos del homo oeconomicus por convencernos de que el ser humano es solo un maximizador de preferencias racionales basadas en su insaciabilidad, un análisis de la realidad humana nos indica que es todo lo contrario: los hombres comunes no quieren hacerse ricos, quieren simplemente vivir y para ello les basta con lo suficiente. La gran pregunta es esa, la que se hacían Robert y Edward Skidelski: ¿cuánto es suficiente para vivir una «vida buena»? Su respuesta es clara y sorprendente en la escala de valores del sistema capitalista: «Ganar dinero no puede ser la ocupación fundamental y permanente de la humanidad, por la simple razón de que el dinero no sirve nada más que para gastarlo, y no podemos gastar ilimitadamente. Llegará un momento que estaremos saciados y asqueados o las dos cosas a la vez».

Hoy resulta imprescindible el negarnos a aceptar que el comportamiento humano se rige exclusivamente por sus propios intereses egoístas; ese individualista radical del que nos habla la economía y que más que un agente racional, tal como señala Amartya Sen, es un «tonto racional»: un imbécil social, sin sentimientos, sin moral, sin dignidad, sin empatía hacia el otro, sin capacidad para establecer compromisos a largo plazo. No podemos aceptar, como todos somos preferidores racionales egoístas, las únicas diferencias entre ricos y pobres se deben a sus propios méritos: al talento y la inteligencia de unos frente a la pereza y lasitud de los otros. Ni tampoco que el fracaso es responsabilidad nuestra y que las diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres son algo inevitable de la justicia natural. Según Michael Sandel en su libro La tiranía de la meritocracia, la meritocracia crea arrogancia en los ganadores y humillación en los perdedores.

Muchos trabajadores sienten que las élites los desprecian, que no los respetan por su trabajo, con sus bajos salarios y estancados desde hace cuatro décadas. Por esa brecha irrumpe el populismo. Además, Sandel añade una reflexión profundamente solidaria y ética. Durante la pandemia hemos visto que, además de los sanitarios, trabajadores industriales, repartidores, mozos de almacén, dependientes, camioneros y un largo etcétera han evitado que la vida de la sociedad se paralizara. La terrible injusticia es que, estos trabajos además de mal pagados, son poco reconocidos. Y son esenciales, ya que contribuyen al bien común mucho más que otros extraordinariamente remunerados, como los especuladores financieros. ¿Todavía no nos apercibimos de ello? Otro trabajo muy feminizado clave son los cuidados: el doméstico, la crianza de niños y la atención a los mayores y que el mercado ni siquiera lo registra. El reconocimiento y la dignificación de estos trabajos es imprescindible si aspiramos a una sociedad más igualitaria y más justa.

Algo en esta dirección va cambiando en la conciencia de muchos y, sin embargo, las élites económicas y financieras parecen no darse cuenta de que se está creando a sus pies mucho material explosivo. A esas élites habría que recordarles aquel episodio anterior a la Revolución Francesa, que protagonizó María Antonieta, que ante la queja del pueblo que carecía de pan, exclamó: «Que coman pasteles».

Por ello, antes de una más que posible explosión de violencia, aunque solo sea por prudencia, sería imprescindible el concienciarnos de que aceptar el actual sistema económico capitalista, como señala Luis Arenas, nos condena a un triple fracaso: el ecológico, el social y el individual. El ecológico es claro, porque, siendo el capitalismo un sistema lineal y el planeta finito, el colapso resultará inevitable. Michel Serres, en relación al «desarrollo sostenible», señala que nuestra situación se asemeja a «un barco que navega a 20 nudos hacia un abrupto acantilado contra el cual, invariablemente colisionará, y sobre cuya pasarela el capitán recomienda reducir la velocidad sin cambiar el rumbo».

En cuanto al fracaso social, es todavía más claro. Un sistema que supuestamente genera tanta riqueza tan deprisa, la injusticia y la desigualdad se incrementan al mismo ritmo que los beneficios. Mucho antes que Pikkety, el economista holandés Jan Pen en 1971 ofreció una imagen de ese fracaso social con lo que llamó el desfile de los salarios. Esta desigualdad, no solo en sueldos, antes comentada, sino en renta y patrimonio, es insoportable a nivel humano.

Por último, el fracaso individual. Aristóteles sabía que para alcanzar la felicidad era necesaria una cuota de bienestar material mínimo. Investigadores sociales han descubierto al intentar cuantificar esa riqueza material, que sorprendentemente, el umbral por encima del cual se puede empezar a ser feliz es relativamente bajo. La investigación cifra en 20.000 dólares los ingresos mínimos para poder ser feliz. A partir de estos ingresos se produce una curiosa desproporción entre el aumento del poder adquisitivo y el aumento de la felicidad: necesitamos mucho, muchísimo dinero, para solo ser muy poco más felices. Ese dinero se paga con tiempo, que quitamos a los nuestros; y también a nosotros mismos. Tener más dinero, desperdiciando nuestro tiempo para tener una casa más grande, un coche más lujoso o disfrutar unas vacaciones en las Bahamas, ¿significa que vamos a ser más felices? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos, y que ni siquiera tenemos tiempo para hacérnosla.