Aunque parece ser que la gravedad la frena un poco (dejémoslo estar, que son magnitudes infinitesimales), Albert Einstein elaboró en 1916 su Teoría de la Relatividad General sobre la premisa de que la velocidad de la luz, que se desplaza por el espacio a 300.000 kilómetros por segundo, es una constante universal. Lo sintetizó en la fórmula E=mc2, en la que la Energía (E) es igual a la masa (m) por la velocidad de la luz (c) al cuadrado; siempre que la masa esté en reposo, precisan los tiquismiquis que hay por todas partes, porque si no, hay que dividirla por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad de la masa al cuadrado, partido por la velocidad de la luz al cuadrado, o algo así, que uno es de letras. Según Einstein, cuando la velocidad de una partícula se acerca a la de la luz, su masa tiende a infinito, y como la energía es finita, no se puede ir más rápido.

Bueno, eso se creía hasta ahora, porque, a este paso, es probable que la velocidad de la subida de los precios de la electricidad supere a la de la luz.

La ministra del ramo, la señora Teresa Ribera (esposa de un consejero de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, ¡mira tú qué casualidad!), ha declarado esta semana que «el Gobierno no intervendrá en el mercado» y que «no fijará precios máximos»; vamos que esta ultra liberal podría ser ministra de cualquier gobierno conservador-liberal, o nada, que viene a ser lo mismo. Además, las dos medidas que ha propuesto son de traca (por lo del humo): «crear una comisión parlamentaria y estudiar medidas sobre las tarifas reguladas». No me digan que no suena a cachondeo.

Pero por si semejante caudal de inteligencia y de capacidad de gestión no bastara, doña Teresa ha añadido una «durísima» crítica que está haciendo temblar a los empresarios de las energéticas. Con toda la fuerza que da el poder ministerial, les ha dicho que sean buenos y que tengan «empatía social». Más cachondeo no cabe.

Entre tanto, las poco empáticas empresas energéticas andan vaciando pantanos como locas, porque se genera electricidad a bajo coste, en tanto se factura a los consumidores a precios nunca antes vistos. La ministra dice que es legal. ¿En qué empresa acabará cuando deje el cargo?

Este negocio genera beneficios estratosféricos, que eso sí que va a superar la velocidad de la luz, mientras doña Teresa, tan seria ella, culpa a «Europa», como si la Unión Europea de marras fuera un ectoplasma informe y espectral y no la suma de los gobiernos de los Estados que la componen. Qué risa.

*Escritor e historiador