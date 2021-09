Vuelvo con la familia un fin de semana a Ejulve, el pueblo de mis abuelos maternos, en Sierra de Arcos. Hacía tiempo que no iba. Hay 177 habitantes censados; en verano son más. Hay mejoras. Han cambiado el pavimento en el planico de la Iglesia, hay un parking, un centro de interpretación del Maestrazgo. En la cochera del cura está ahora el tanatorio, y el sábado por la mañana se celebra allí un mercadillo solidario.

No hay cobertura en el pueblo. Intentamos acercarnos para pillar el wifi de la casa de mi tía, dicen que en la zona de las eras hay conexión a veces. Me acerco (no hay) y veo el campo donde jugábamos al fútbol antes de que hicieran el polideportivo. A menudo la pelota caía montaña abajo. Recuerdo una frase: «Si no le da al larguero a esa ya no la ves». Me adelantan tres niños -¿primos?- en bicicleta.

Me saluda el farmacéutico. No lo reconozco, pero me dice que mi madre, médica de atención primaria, lo atendió hace treinta años en Cantavieja. Iba en bicicleta y se cayó por un puente. El día anterior había muerto un hombre en un accidente, se había dado un golpe con una grúa. A finales de ese verano mi hermana tuvo un accidente en Ejulve con un kart, la salvaron en el hospital de Alcañiz.

Algunos de los cambios del pueblo tienen que ver con la pandemia. En uno de los bares han puesto dos terrazas: una en la calle y otra en un prado, con vistas a la montaña. El otro bar, que lleva una familia boliviana, cierra más tarde. El interior sigue más o menos como siempre, con el desgaste del tiempo. La terraza tiene ambiente y bebidas tropicales.

Hay cuatro o cinco mesas llenas hasta tarde. Los grupos son vagamente generacionales. Pedimos varias veces la supuesta última ronda. Hay inquietud por la instalación de un parque eólico y su efecto sobre el paisaje. Se habla de nuevos habitantes del pueblo y de algunos personajes clásicos. Una chica describe algunas dificultades de la vida sentimental en la zona. Cómo te vas a abrir Tinder para que te vean estos y se rían, nos dice.

Por la mañana voy a correr por la carretera de Villarluengo. Es el recorrido de la carrera de los pollos, sigo un poco más. Veo unos motoristas: la carretera ahora se llama The Silent Route. Al volver al pueblo paso cerca del lavadero y me acuerdo de una mañana de hace unos 35 años, cuando mi primo y yo nos escapamos a primera hora, dimos una vuelta por los alrededores y volvimos sin decir nada a nadie, orgullosos de nuestra aventura secreta.